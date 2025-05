FreePik Chuva forte pode ocorrer na faixa leste paulista





A frente fria que avança pelo Estado de São Paulo está provocando mudanças nas condições do tempo, especialmente na faixa leste paulista.

O alerta é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, destacando que o sistema atmosférico contribuirá para quebrar parte do bloqueio que vinha predominando na região.

Nesta sexta-feira (23), o destaque é para o litoral, onde há risco de chuva moderada a forte, com possibilidade de ser frequente em alguns momentos.

Esses volumes podem causar transtornos localizados, segundo a Defesa Civil.





Nas demais áreas da faixa leste do estado, a previsão é de um dia com predomínio de muitas nuvens, sol aparecendo pouco, sensação de frio e chuva intermitente ao longo do dia.

No entanto, o risco para transtornos nessas regiões é considerado baixo.

A Defesa Civil recomenda atenção aos avisos meteorológicos e cuidados em caso de chuva intensa, principalmente em áreas mais vulneráveis.