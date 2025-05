Fernando Frazão/Agência Brasil Pode chover nos próximos dias nas áreas litorâneas da região Sudeste









A passagem de uma frente fria do tipo oceânica vai trazer mais umidade pela região Sudeste nos próximos dias, podendo chover principalmente nas áreas próximas ao mar. A previsão é do Climatempo.

A mudança do tempo vai garantir mais umidade para Grande São Paulo, estimulando a formação de nuvens. O mesmo ocorrerá no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, à medida que a frente fria for avançando na região.

No interior da região Sudeste, a passagem desta frente fria não acarretará impacto no clima e o ar quente e seco vai predominar.

Leste de SP

Conforme previsão do Climatempo, a quinta (22) e a sexta-feira (23) serão marcadas por muitas nuvens sobre a Grande São Paulo e em todo leste do estado de São Paulo, podendo chover a qualquer hora.

A Grande São Paulo e algumas áreas no Vale do Paraíba podem ter chuva, de moderada a forte intensidade.

No litoral paulista, a intensificação dos ventos marítimos vai estimular muitas nuvens carregadas , possibilitando ocorrência de chuva forte em vários momentos do dia no litoral sul e na Baixada Santista. A chuva se prolonga por várias horas.

O litoral norte paulista também já terá chuva nesta quinta-feira, mas o risco de chuva forte é maior durante a sexta-feira.

A nebulosidade diminui no leste de São Paulo durante o sábado (24) e o sol volta a aparecer. O tempo deve ficar firme durante o domingo, inclusive na Grande São Paulo.

Risco de chuva no RJ

A nova frente fria avança pelo Rio de Janeiro nesta quinta-feira, mas o Grande Rio e a maioria das áreas fluminenses ainda terão predomínio de sol. Há possibilidade de chuva forte na região de Paraty e de Angra dos Reis.

Na sexta-feira e no sábado, o estado do Rio de Janeiro ficará com o tempo instável, com muita nebulosidade e chuva a qualquer hora. Há risco de chuva moderada forte durante a sexta-feira, principalmente nas áreas litorâneas.

Ainda deve chover durante o sábado em todo o estado do Rio, mas o sol volta a predominar durante o domingo.

ES chuvoso no fim de semana

O sol deve predominar sobre o Espírito Santo nesta quinta-feira, apenas com uma possibilidade de chuva moderada no litoral norte capixaba.

A nova frente fria que avança pela costa do sudeste nos próximos dias chega ao Espírito Santo na sexta-feira. Porém, maior impacto da presença desta frente fria no litoral capixaba será sentido durante o fim de semana.

Ainda de acordo com o Climatempo, o sábado e o domingo terão com muita nebulosidade em todo o Espírito Santo e a chuva volta a cair com frequência, a qualquer hora, principalmente no domingo, quando há previsão de chuva moderada e de forte intensidade.





Com aumento da nebulosidade e da chuva, a temperatura volta a ter uma ligeira queda no estado.

Tempo seco em MG

O estado de Minas Gerais não sentirá os efeitos da frente fria. O ar frio de origem polar terá um deslocamento oceânico e por isso não deve conseguir avançar pelo interior do Sudeste para causar queda de temperatura relevante.

Algumas áreas de Minas Gerais vão continuar tendo noites e amanhecer frios devido à pouca nebulosidade durante o período noturno e não devido à influência direta de ar frio de origem polar. É a situação que já vem acontecendo nesses últimos dias.

Deve ocorrer um aumento da nebulosidade, principalmente na sexta-feira e no sábado, na parte do Sul de Minas, próxima do Vale do Paraíba, em São Paulo, e na região da Zona da Mata mineira. Mas a chance de chuva é baixa.