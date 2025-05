Reprodução Dono de mercado mata assaltantes em Mococa





Uma tentativa de assalto a um mercadinho em Mococa, no interior de São Paulo, terminou com um dos suspeitos morto e o outro preso após serem baleados pelo proprietário do estabelecimento.

O caso aconteceu na última quinta-feira (15) e teve novos desdobramentos no dia seguinte, quando a casa do comerciante foi alvo de vandalismo por parte de familiares do homem que morreu.

Segundo a Polícia Civil, dois homens armados, um com uma faca e outro com uma arma de brinquedo, invadiram o comércio e abordaram a esposa do dono e uma funcionária.

Veja vídeo



Grande dia!!!

Dois homens tentaram assaltar um mercadinho em Mococa, no interior de São Paulo, na última quinta-feira (15), um teve o CPF cancelado e outro foi pro hospital e esta preso. pic.twitter.com/3WhfzWUYDP — TumultoBR acervo (@TumultoBRacervo) May 19, 2025





Eles roubaram cerca de R$ 250 e tentaram fugir, mas foram surpreendidos por Paulo Praxedes, proprietário do mercadinho, que havia notado a ação pelas câmeras de segurança. Praxedes reagiu ao assalto e atirou contra os suspeitos. Um deles morreu no local e o outro foi socorrido, internado e, posteriormente, preso.





De acordo com o boletim de ocorrência, a arma usada pelo comerciante foi recolhida para análise, mas ele não foi detido, já que a reação foi considerada legítima defesa.

Na manhã seguinte, o clima de tensão se agravou. Familiares do suspeito morto foram até a casa de Paulo, no mesmo bairro onde moravam, e promoveram um ataque com pedras.

Janelas foram quebradas e um carro da família ficou completamente danificado. O prejuízo estimado passa dos R$ 70 mil, segundo informou o próprio comerciante ao jornal Meio Dia.