Reprodução/redes sociais O sargento Samir Carvalho matou a esposa Amanda Fernandes em Santos (SP)





Um sargento da Polícia Militar foi preso em flagrante após matar a esposa a facadas dentro de uma clínica médica na região da Vila Belmiro, em Santos (SP), nesta quarta-feira (7). O agente Samir Carvalho, de folga no momento do crime, deu aproximadamente dez facadas em Amanda Fernandes após atirar contra ela e a filha, de 10 anos.

A menina foi socorrida para um hospital na cidade. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou as informações ao Portal iG. O caso foi registrado como violência doméstica, feminicídio e tentativa de homicídio na Delegacia da Mulher de Santos. A Polícia Civil instaurou inquérito e investiga todas as circunstâncias do crime.

Morta em clínica médica

Reprodução A Polícia Militar foi acionada antes dos disparos





De acordo com a polícia, Samir soube que a esposa e a filha estavam em uma consulta médica, em uma clínica no bairro Marapé, e foi até o local. Ao perceber a presença do marido, Amanda avisou o médico, que a trancou junto com a menina em uma das salas.

A Polícia Militar foi acionada. Quando chegou ao local, as vítimas estavam trancadas no consultório e o autor, o policial de folga, do lado de fora. De acordo com as informações prestadas no boletim de ocorrência, após o agente mostrar que não estava armado, a porta foi aberta.

Após enganar os policiais, Samir pegou um revólver em uma outra sala do consultório e efetuou diversos disparos, atingindo a esposa e a filha. Em seguida, o policial pegou uma faca e deu aproximadamente dez facadas na esposa. Não está claro como ele teve tempo para as ações mesmo com a presença da PM no local.

A secretaria informou ao Portal iG que o homem foi preso logo depois e encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.

Filha tenta proteger a mãe

A filha do casal tentou salvar a mãe no momento dos disparos, pulando na frente dela. A Santa Casa de Santos, para onde a menina foi levada após os disparos, informou ao iG que a paciente está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, sem previsão de alta. A unidade de saúde informou também que não tem autorização para prestar informações sobre o estado de saúde dos pacientes.





Em depoimento à Polícia Civil, o médico proprietário da clínica disse ter sido surpreendido por Amanda e pela filha enquanto estava na própria sala aguardando o horário de chamá-las para uma consulta que estava agendada.

“A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar rigorosamente a conduta dos agentes acionados para atender uma ocorrência que evoluiu para feminicídio e tentativa de homicídio em uma clínica de saúde na região da Vila Belmiro, em Santos, na tarde de quarta-feira (7)”, disse a SSP ao iG.

Em resposta para esta matéria, a Prefeitura de Santos informou que o Samu foi acionado para atestar o óbito de uma vítima no local.