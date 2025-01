Divulgação/Defesa Civil SP Previsão do tempo para São Paulo prevê mais chuvas

A cidade de São Paulo e a região metropolitana devem se preparar para mais episódios de chuva forte nos próximos dias. De acordo com a MetSul Meteorologia, há risco de alagamentos, falta de energia e outros transtornos em diferentes pontos da capital e arredores.

Na última sexta-feira (24), um temporal extremo colapsou São Paulo. O Mirante de Santana, estação de referência do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou um volume impressionante de 122 mm em apenas duas horas. Esse evento resultou no terceiro maior acumulado de chuva em 24 horas já registrado na cidade, com 125,6 mm até às 9h de sábado (25), ficando atrás apenas de 140,4 mm em 25 de maio de 2005 e 151,8 mm em 21 de dezembro de 1988.

Nos últimos quatro dias, o Mirante acumulou 167,2 mm de precipitação, mais da metade da média histórica de janeiro (291 mm), o mês mais chuvoso do ano na capital.

Impactos do temporal e previsão para a semana

No sábado (25), outro temporal causou transtornos na cidade. O estádio do Morumbi foi alagado, atrasando a partida entre São Paulo e Corinthians devido à água acumulada no gramado.

Uma massa de ar quente e úmido de origem tropical, carregada de umidade, seguirá atuando em São Paulo durante a semana. Isso aumentará o risco de pancadas de chuva forte e temporais, tanto na capital quanto na Grande São Paulo e no interior.

Embora todos os dias tenham potencial para chuva forte, isso não significa que temporais atingirão toda a região diariamente. As chuvas, típicas de verão, ocorrerão de forma localizada, especialmente entre a tarde e a noite.

Chuva isolada e volumes variados

Os temporais convectivos, associados ao ar tropical quente e úmido, provocam volumes de chuva muito altos em áreas específicas, enquanto outras podem ser menos impactadas. Por exemplo, um dia pode registrar chuvas intensas na Zona Sul de São Paulo, São Bernardo do Campo e Diadema, enquanto em outro dia os volumes elevados podem se concentrar na Zona Norte e Guarulhos.

A população deve permanecer atenta aos alertas meteorológicos e às condições climáticas, especialmente em regiões com histórico de alagamentos.