MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Alagamento deixou vítimas também na capital

Uma menina de 7 anos morreu após cair em uma galeria de água enquanto brincava no Parque Municipal do Povo Roberto Nasraui, em Itapecerica da Serra (SP). O caso ocorreu em meio às fortes chuvas que têm atingido o Estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil estadual em contato com o Portal iG, essa foi a 17ª morte relacionada às chuvas desde o início da Operação Chuvas 2024/2025, em 1º de dezembro.

Outras mortes no final de semana

Sábado (25):

Um homem de 73 anos foi encontrado morto dentro de sua casa, na capital paulista. A residência foi alagada na sexta-feira (24), dia em que São Paulo registrou o 3º maior volume de chuva da série histórica, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Domingo (26):

O corpo de um motociclista foi localizado no bairro Cumbica, em Guarulhos. Ele foi arrastado por uma enxurrada formada após uma chuva intensa no sábado (25).

Gabinete de crise

Diante das chuvas intensas previstas para os próximos dias, a Defesa Civil anunciou a formação de um gabinete de crise, que se reunirá de forma presencial nesta segunda-feira (27), às 14h, no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). O objetivo é coordenar ações emergenciais e minimizar os impactos dos eventos climáticos.

Previsão de chuvas intensas

O órgão informou que, entre segunda-feira (27) e terça-feira (28), há previsão de chuvas acumuladas e de forte intensidade em várias regiões do Estado.

Participam do gabinete de crise representantes de: