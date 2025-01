Divulgação/Defesa Civil SP Chuva em São Paulo

Após dias de calor escaldante, um alívio momentâneo deve chegar ao estado de São Paulo. As previsões meteorológicas indicam mudança no padrão climático nos próximos dias, com queda nas temperaturas e probabilidade de temporais, segundo a Climatempo.

A cidade de São Paulo atingiu nesta quarta-feira (22) a temperatura máxima de 33,9°C, estabelecendo novo recorde para o ano. No interior, o município de Valparaíso registrou 37°C, reforçando a intensidade da onda de calor.

A partir desta quinta-feira (23), a nebulosidade aumentará, trazendo pancadas de chuva que devem amenizar parcialmente o calor. No entanto, os meteorologistas alertam que não será um "refresco" completo, com temperaturas ainda permanecendo elevadas.

Quinta-feira: Alto risco de temporais à tarde e noite em quase todo o estado, exceto Litoral Norte, Baixada Santista e Norte paulista.

Sexta-feira: Dia quente e abafado, com possibilidade de mais temporais.

Aniversário de São Paulo

No sábado, quando a capital completa 471 anos, o clima promete ser desafiador:

Manhã e início da tarde com sol predominante

A partir do meio da tarde, previsão de pancadas de chuva fortes

Sensação térmica ainda elevada

Domingo: Alerta Máximo