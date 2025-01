Reprodução/Defesa Civil de São Paulo Chuva em Peruíbe chega a 283 mm em 48 horas e alaga ruas e casas

As fortes chuvas que atingiram Peruíbe, no litoral de São Paulo, resultaram em 465 pessoas desabrigadas, conforme o último boletim da Defesa Civil do estado, divulgado neste sábado (11).

As vítimas foram encaminhadas a três abrigos montados na cidade. Nos últimos três dias, o acumulado de chuvas atingiu 280 mm, superando o volume esperado para o mês de janeiro, que era de 263 mm.

De acordo com a Defesa Civil, o nível da água nas ruas já começou a baixar. Os temporais que afetaram a cidade levaram a prefeitura a declarar estado de emergência na última quinta-feira (9). Dos 14 bairros de Peruíbe, nove foram atingidos pelas fortes chuvas.

Famílias que optaram por permanecer em suas casas estão recebendo alimentos e água. A Defesa Civil também informou que a Guarda Civil irá remover as famílias dos abrigos para as áreas onde o nível das águas já baixou.

Previsão do tempo

A previsão para este sábado é de calor e umidade em todo o estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, a presença de áreas de instabilidade combinada com o corredor de umidade da Amazônia pode gerar pancadas de chuva isoladas, especialmente no período da tarde.

As chuvas podem ser de intensidade moderada a forte, com raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões próximas às divisas com Paraná e Mato Grosso do Sul.

Em relação à capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que não há previsão de fortes chuvas. Para domingo, a expectativa é de sol entre nuvens, com temperaturas máximas em torno de 24°C.