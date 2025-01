Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para os próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas fortes, que deve afetar uma grande parte do território nacional entre este sábado (11) e domingo (12). A frente fria, que se intensificou na última quinta-feira (9), continua atuando em diversos estados, causando um clima instável em várias regiões. A previsão é que pelo menos 20 estados enfrentem chuvas intensas, com destaque para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil.

De acordo com o Inmet, os estados do Maranhão, norte de Minas Gerais, Bahia, Rondônia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Tocantins, Pernambuco, e o sul do Pará, devem enfrentar chuvas fortes de até 60 mm/h, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Esses fenômenos provocam riscos como queda de energia elétrica, danos a árvores e infraestrutura, alagamentos e até descargas elétricas. O alerta laranja, que indica "Perigo", é válido para essas áreas.

Além do alerta laranja, há também um aviso amarelo para o restante do território afetado, que inclui uma grande área do mapa. Os estados em alerta amarelo, com o risco de chuvas entre 20 e 30 mm/h e ventos de 40 a 60 km/h, são Amapá, Amazonas, Acre, Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, norte de Rondônia e Sergipe. Embora o risco seja menor, a população deve estar atenta.

O Inmet também alertou para a atuação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um sistema meteorológico que pode aumentar a frequência e a persistência das chuvas nos estados afetados, especialmente até quinta-feira (16). A ZCAS deve impactar principalmente o Sudeste, atingindo áreas de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

Além disso, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que atua na costa Norte da região Nordeste, também contribui para o aumento das chuvas, com previsão de maior intensidade em estados como Bahia, Maranhão e Piauí. No Sul, as chances de precipitação são menores, mas ainda não estão descartadas.