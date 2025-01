PREFEITURA DE GUARUJÁ/DIVULGAÇÃO Cidade de Guarujá, litoral de São Paulo

O litoral paulista enfrenta uma grave crise de qualidade da água, com 51 praias interditadas para banho, conforme o boletim da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) . A situação é particularmente alarmante em Praia Grande, que lidera a lista com 11 pontos impróprios para o lazer. Esse aumento nas áreas contaminadas está diretamente ligado à piora na qualidade das águas em várias regiões do litoral.

A situação piorou consideravelmente após a confirmação, na quarta-feira (8), da presença de norovírus em amostras de água coletadas em Guarujá e Praia Grande. O vírus, altamente contagioso e transmitido por via oral-fecal, é responsável por provocar gastroenterite, com sintomas como diarreia intensa, vômitos e febre. Este surto tem provocado uma pressão sobre o sistema de saúde local, que viu um aumento considerável no número de atendimentos médicos.

No Litoral Norte, a situação não é menos preocupante. Em São Sebastião, 7 praias foram reprovadas pela CETESB devido à alta concentração de bactérias, como Escherichia coli e enterococos, que indicam poluição por esgoto. Ubatuba também está entre os municípios afetados, com 4 praias impróprias, enquanto Ilhabela soma 6 pontos de balneabilidade comprometida.

Essas praias são classificadas como impróprias com base nas análises de água feitas pela CETESB, que verifica os níveis dessas bactérias ao longo de cinco semanas. Quando a quantidade é elevada, a praia é considerada inadequada para o banho, representando um risco à saúde pública.

Surto de virose

O início de 2024 foi marcado por um surto de virose no Guarujá, que afetou tanto moradores quanto turistas, levando muitos a procurar atendimento médico. Os sintomas incluem náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais intensas. O aumento dos casos na cidade e em municípios vizinhos como Praia Grande gerou um alerta para a origem do problema.

A Prefeitura de Guarujá acionou a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para investigar possíveis vazamentos e ligações clandestinas de esgoto na região da Enseada. Essas irregularidades poderiam estar contaminando a água e agravando o surto de virose.

Contudo, a Sabesp negou qualquer relação entre o surto e a sua operação, afirmando que o sistema de saneamento está funcionando corretamente. A companhia também explicou que o Guarujá possui cerca de 45 mil imóveis irregulares, cujo despejo de esgoto poderia estar sendo feito de maneira inadequada, afetando diretamente a balneabilidade das praias.

Lista de praias impróprias:



Ubatuba: Itaguá (2 trechos), Rio Itamambuca, Perequê-Açu, Perequê-Mirim

Caraguatatuba: Prainha

São Sebastião: Cigarras, São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande, Preta do Norte

Ilhabela: Sino, Siriúba, Itaquanduba, Portinho, Feiticeira, Julião

Guarujá: Perequê, Enseada (1 trecho)

Santos: Embaré, Boqueirão, Gonzaga, José Menino (2 trechos)

São Vicente: Milionários, Gonzaguinha, Prainha

Praia Grande: Canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina, Aviação, Vila Tupy, Ocian, Maracanã, Vila Caiçara, Vila Mirim, Real, Flórida

Mongaguá: Central, Vera Cruz, Santa Eugênia, Agenor de Campos

Itanhaém: Parque Balneário, Centro, Jardim São Fernando, Sonho, Balneário Jardim Regina, Balneário Gaivota