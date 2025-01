Reprodução/ TV Globo Marginal Tietê

Após uma pausa desde 23 de dezembro, o rodízio municipal de veículos será retomado no centro expandido de São Paulo a partir da próxima segunda-feira (13). As restrições de circulação , que fazem parte do esforço para reduzir o tráfego e a poluição, serão aplicadas durante o ano inteiro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Quem desrespeitar o rodízio será multado em R$130,16 e terá 4 pontos acrescidos na carteira de motorista.

Durante esses horários, veículos com determinadas placas serão proibidos de circular no centro expandido da cidade, que inclui a área formada pelo minianel viário, englobando as marginais Tietê e Pinheiros, as avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnole Taunay, além do Complexo Viário Maria Maluf, entre outras vias importantes.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Prefeitura de São Paulo esclareceram que, nos dias de rodízio, não poderão transitar nas ruas da região os veículos cujas placas terminam nos seguintes números:

Dia da Semana Placa final



Segunda-feira 1 e 2

Terça-feira 3 e 4

Quarta-feira 5 e 6

Quinta-feira 7 e 8

Sexta-feira 9 e 0