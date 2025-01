Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

Na tarde desta terça-feira (7), a Grande São Paulo foi atingida por um forte temporal, característico do verão , que causou quedas de mais de cem árvores e até granizo em algumas áreas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a previsão para a quarta-feira (8) é de mais instabilidade, com condições semelhantes às de ontem.

O CGE informou que a quarta (8) começa com tempo parcialmente nublado e temperaturas em elevação. Durante a madrugada, os termômetros devem marcar uma média de 19°C, com a máxima podendo chegar aos 28°C à tarde. Os índices de umidade do ar seguirão elevados, entre 57% e 95%. No entanto, a instabilidade atmosférica retorna a partir da tarde, com a possibilidade de pancadas de chuva e risco de alagamentos devido à chegada da brisa marítima.

As regiões mais atingidas pelo temporal de ontem foram a zona leste, parte da zona sul, o ABC paulista e Ferraz de Vasconcelos. Como é comum nessa época do ano, a previsão de precipitação é difícil, pois as nuvens se deslocam rapidamente e podem atingir apenas algumas áreas, o que também aumenta o risco de rajadas fortes de vento. Isso pode causar mais quedas de árvores e até destelhamentos.

De acordo com o CGE, a previsão para quinta-feira (9) é de um cenário similar, com madrugada nublada, temperaturas médias em torno dos 19°C e sensação de abafamento. Durante o dia, o termômetro pode alcançar os 28°C, com períodos de sol entre nuvens. Ao longo da tarde, pancadas rápidas e isoladas de chuva podem ocorrer, novamente em função da chegada da brisa marítima.

A instabilidade não se limita à região metropolitana de São Paulo. Todo o litoral e o Vale do Paraíba também estão na mira das tempestades de verão. O Climatempo alerta que o litoral norte paulista, por exemplo, terá chuva desde as primeiras horas da quarta-feira, com condições de precipitação persistindo até a noite. Já na Baixada Santista, a chuva deverá começar no fim da manhã, com volumes moderados, mas podendo causar alagamentos localizados.

Chuvas fortes em grande parte do Brasil

A previsão para quarta-feira (8) aponta que o clima será de chuva forte em diversos estados do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pelo menos 20 estados deverão enfrentar chuvas intensas, com temperaturas elevadas e tempo parcialmente nublado. Alerta de chuvas fortes abrange as regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste.

Para os estados do Acre, o extremo oeste do Amazonas, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Ceará, Piauí e Tocantins, espera-se chuvas entre 30 e 60 mm/h, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Esses fenômenos podem resultar em queda de energia elétrica, alagamentos, quedas de árvores e raios. A explicação para esses temporais é que a atmosfera está aquecida sob ar tropical, favorecendo a formação de chuvas fortes, especialmente no final da tarde e à noite.

Há ainda um alerta amarelo para chuvas de 20 a 30 mm/h e ventos de 40 a 60 km/h, afetando áreas do Amapá, Amazonas, Roraima, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba e Mato Grosso do Sul.

Zona de Convergência do Atlântico Sul e Convergência Intertropical

O Inmet também alertou sobre a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que pode aumentar o risco de chuvas frequentes e persistentes nos estados do Centro-Oeste e Sudeste até pelo menos quinta-feira. No Sudeste, a chuva deve afetar principalmente Minas Gerais, o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

Além da ZCAS, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) também está influenciando o clima, espalhando chuvas pela costa norte da região Nordeste. Segundo o MetSul Meteorologia, a previsão é de que a precipitação aumente gradualmente na região, especialmente na Bahia, Maranhão e Piauí. No Sul do país, as chances de chuvas são mais baixas, mas ainda há possibilidade de instabilidade em algumas áreas.

O cenário de clima instável e chuvoso deverá continuar ao longo dos próximos dias, exigindo atenção da população, especialmente em áreas vulneráveis a alagamentos e quedas de árvores.