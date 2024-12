Reprodução/ Internet Matheus Augusto de Castro Mota foi identificado como um dos envolvidos na morte do empresário em Guarulhos





A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (9) Matheus Augusto de Castro Mota , acusado de envolvimento no assassinato de Vinicius Gritzbach , delator do PCC , morto em novembro no Aeroporto de Guarulhos . Ele foi localizado em um apartamento em Praia Grande e é suspeito de fornecer veículos usados na fuga dos executores.

O governador Tarcísio de Freitas destacou nas redes sociais a importância da prisão, fruto de investigações do DEIC. Mota foi encaminhado ao DHPP para depoimentos, aprofundando a análise do caso que já resultou em outras prisões ligadas ao crime.

Na madrugada de sábado (7), Matheus Soares Brito foi preso sob a acusação de auxiliar na fuga de Kauê Amaral Coelho, apontado como o "olheiro" que coordenou a execução. Brito teria ajudado a esconder o celular da vítima e levado Kauê a outro local, mas negou a acusação em depoimento.

Além disso, dois homens ligados ao crime, Allan Pereira Soares e Marcos Henrique Soares Brito, foram detidos por porte ilegal de munições. Entretanto, a Justiça relaxou as prisões por "ilegalidade", com base em pedido do Ministério Público, destacando as nuances complexas do caso em andamento.