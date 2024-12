Agência Brasil Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

Em 2022, o prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB), residiu em um apartamento de luxo no bairro Jurubatuba, na Zona Sul da capital , pertencente a Fernando Marsiarelli, dono da empresa Imóveis Ravello Ltda. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. A empresa também é proprietária da empreiteira F.F.L. Sinalização, que obteve contratos de mais de R$ 600 milhões com a prefeitura, com dispensa de licitação, desde 2021.

Em nota, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo afirmou que a locação do apartamento foi tratada exclusiva e diretamente com a imobiliária, sem qualquer intermediário. Além disso, o comunicado informa que o prefeito não conhece o proprietário e que o contrato foi firmado "seguindo todos os trâmites".

Em entrevista à Folha de São Paulo, Nunes também afirmou que não sabia da ligação entre o imóvel e um fornecedor da prefeitura, chamando a situação de uma "grande e infeliz coincidência".

O prefeito explicou que, embora a locação tenha sido intermediada pela imobiliária Lopes Invest House, de Ronaldo do Prado Farias — um antigo aliado político e ex-diretor da SPObras (São Paulo Obras) —, ele não teve contato com o proprietário do apartamento, Marsiarelli.

A locação ocorreu entre maio e setembro de 2022, enquanto a residência de Nunes , no bairro Interlagos, estava sendo reformada. O valor do aluguel foi de R$ 48 mil, dos quais R$ 35 mil foram pagos pela imobiliária de Farias, que compensou uma dívida anterior com o prefeito. Nunes afirmou que a negociação foi completamente regular e sem qualquer benefício relacionado aos contratos com a prefeitura.

Apesar das explicações do prefeito, a situação gerou polêmica, uma vez que a F.F.L. Sinalização, de Marsiarelli, firmou contratos com a gestão municipal no valor de R$ 386,7 milhões a partir de 2023, após a locação do imóvel. O caso também revela que outro integrante da prefeitura, Eduardo Olivatto, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), morou em outro imóvel da mesma empresa a partir de janeiro de 2023.

O apartamento em questão, conforme reportado pelo UOL, foi utilizado, a partir de início de 2023, por Eduardo Olivatto, então chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), outro integrante da prefeitura. Durante esse período, Olivatto fundou uma empresa e indicou o imóvel como o endereço da sede da companhia.

Além disso, o UOL revelou que Olivatto morava com sua família em outro imóvel de propriedade da Ravello, empresa do empreiteiro. Este apartamento está localizado em um edifício de alto padrão em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.

Após ter sido alvo de duras críticas por parte do prefeito nas últimas eleições municipais, Olivatto foi exonerado por Nunes no mês passado.



O empreiteiro Marsiarelli, procurado para comentar o assunto, negou qualquer relação com Nunes e esclareceu que a imobiliária Lopes Invest House não pertence a ele e que a locação ocorreu por preço de mercado e sem qualquer intermediação direta da Ravello.

Em nota, afirmou: a "Imóveis Ravello é proprietária de diversos imóveis, dentre eles o apartamento citado. A Ravello não alugou o referido imóvel ao prefeito. A transação foi feita por uma imobiliária parceira, a AGL Imóveis SS Ltda (Lopes Imobiliária), que não pertence a Fernando Marsiarelli".

"O aluguel se deu para uma temporada de quatro meses para a família Nunes, em meados de 2022, pelo preço de mercado e todos os pagamentos, inclusive despesas do imóvel foram realizados normalmente", disse.

"É importante ressaltar que a família Nunes firmou o contrato sem qualquer intermediação da Ravello. Fernando Marsiarelli não conhece o prefeito Ricardo Nunes nem nunca participou de nenhuma negociação referente às locações dos imóveis de propriedade da empresa Ravello, que são administrados por algumas imobiliárias", completou.

Cronologia:



13 de abril de 2022: O empreiteiro Fernando Marsiarelli abre a empresa Imóveis Ravello Ltda.

16 de maio de 2022: A Ravello compra um apartamento de 266 metros quadrados no bairro Jurubatuba.

26 de maio de 2022: O apartamento é alugado a Ricardo Nunes por meio da imobiliária Lopes Invest House.

Setembro de 2022: A família Nunes desocupa o imóvel e retorna à sua casa em Interlagos.

Janeiro de 2023: Eduardo Olivatto, ex-chefe de gabinete da Siurb, utiliza outro imóvel da empresa Ravello como endereço de sua empresa.

Confia a nota da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo na íntegra:

"O prefeito Ricardo Nunes reitera, assim como apresentado a “Folha de S. Paulo”, que a locação do apartamento foi tratada exclusiva e diretamente com a imobiliária, sem qualquer intermediário. O prefeito reforça que não conhece o proprietário do imóvel e apenas soube de quem se tratava pela reportagem. O contrato do aluguel de temporada (quatro meses) foi firmado seguindo todos os trâmites. Por fim, o prefeito Ricardo Nunes repudia qualquer ilação que envolva o seu nome ou de seus familiares em um processo feito totalmente dentro da legalidade."