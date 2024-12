Reprodução CNN Brasil Aviões colidem em Congonhas

Na manhã desta terça-feira (3), dois aviões da Latam colidiram enquanto se movimentavam no pátio do Aeroporto de Congonhas , porém ninguém ficou ferido.

A Latam disse à CNN Brasil que “o evento não colocou em risco nenhum dos passageiros e tripulantes de ambos os aviões, que foram desembarcados normalmente e em total segurança”.

“As aeronaves foram encaminhadas para inspeções de manutenção e todos os clientes serão reacomodados em outros voos da companhia. A Latam colabora com as investigações do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para o esclarecimento do evento.”

Por fim, a empresa diz que “lamenta os transtornos e ressalta que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”.

O comandante do voo Latam 3004 comunicou aos passageiros sobre o choque com outra aeronave:

“Infelizmente durante o nosso táxi, a princípio houve uma colisão com outra aeronave que estava iniciando o push back para a partida. Informo que, devido à nossa segurança, teremos que retornar na posição para o check da aeronave, agradeço colaboração de todos. Esta aeronave, devido ao ocorrido, não em condições de prosseguir o voo, mas como a empresa informou, já tem outra aeronave disponível para prosseguir o voo e só estão aguardando posicionamento dessa aeronave para efetuar o embarque para essa aeronave. Agradeço a todos a compreensão”, disse o piloto aos passageiros em um vídeo obtido pela CNN. Veja: