Rovena Rosa/Agência Brasil Voos foram cancelados em Congonhas

Na madrugada desta sexta-feira (29), o Aeroporto de Congonhas , em São Paulo, enfrentou grandes filas de passageiros tentando remarcar passagens após o cancelamento de 34 voos , causado por um forte temporal que atingiu a capital paulista na noite de quinta-feira (28). Apesar de a operação ter sido normalizada por volta das 22h, o saguão do aeroporto continuou lotado com os passageiros que não conseguiram embarcar.

Foram canceladas 19 chegadas e 15 partidas. Os passageiros relataram longas esperas e falta de informações, agravadas pela ausência de voos entre 23h e 6h no terminal.

De acordo com a concessionária Aena, responsável pelo aeroporto, os cancelamentos ocorreram devido às condições meteorológicas adversas e aos ajustes na malha aérea das companhias.

A tempestade também causou transtornos na cidade, com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) emitindo alerta de atenção para alagamentos entre 16h20 e 18h.

No pico da chuva, São Paulo registrou um grande número de quedas de energia. Às 17h, 85.381 imóveis estavam sem luz, e esse número subiu para 130 mil cerca de 30 minutos depois. As equipes da Enel, responsável pela distribuição de energia, trabalharam para restabelecer o fornecimento, e até às 20h30, o número de imóveis afetados caiu para 100.477.

A Enel informou que as regiões Oeste e Sul da cidade foram as mais impactadas e que as equipes foram mobilizadas para agilizar o processo de restabelecimento da energia.

Temporal em SP

O Corpo de Bombeiros também registrou 33 chamados para quedas de árvores, seis para alagamentos e dois para desabamentos na capital e na região metropolitana. Não houve vítimas.

A Zona Sul foi a área mais afetada pela chuva forte, com destaque para o Campo Limpo, onde um motociclista quase foi arrastado pela enxurrada enquanto tentava segurar sua moto. A situação foi registrada por uma moradora e o motociclista conseguiu salvar o veículo com a ajuda de outra pessoa.