O governo do Estado de São Paulo anunciou que o transporte público sobre trilhos, incluindo metrô e trens , e ônibus intermunicipais serão gratuitos nos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , marcados para os próximos domingos, 3 e 10 de novembro. A decisão foi divulgada na quinta-feira (31) e um decreto com a medida deve ser publicado no Diário Oficial do Estado.

A gratuidade visa facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova, mas se aplicará a todos os passageiros que utilizarem o sistema metropolitano de transporte público em ambas as datas, abrangendo todas as Regiões Metropolitanas do Estado. O período de gratuidade será das 9h às 21h, e não será necessário apresentar comprovante de escolaridade ou qualquer outro tipo de documentação.

A medida também se estende às linhas de metrô e trem operadas pela iniciativa privada, como a Linha 4-Amarela, sob a responsabilidade da ViaQuatro, e as linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela concessionária ViaMobilidade.

Na capital, a tarifa dos ônibus municipais não será cobrada nos dias do exame devido ao programa “Domingão Tarifa Zero”, que garante a gratuidade para esse tipo de transporte aos domingos.

Os passageiros que utilizam bicicletas também poderão embarcar no Metrô, nos trens da CPTM e nas linhas das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, conforme as regras habituais para fins de semana e feriados.

Em nota, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) recomenda que todos programem suas viagens para os locais de prova com antecedência, aproveitando a gratuidade dos trens da CPTM, Metrô e ônibus intermunicipais da EMTU.

O Executivo estadual também informou que monitorará a demanda de passageiros e, se necessário, acionará trens reservas e reforçará a frota de ônibus. Funcionários extras estarão disponíveis para orientar os candidatos do Enem e esclarecer eventuais dúvidas.