Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

As chuvas intensas continuam a afetar diversos estados do Brasil nesta sexta-feira (1º), conforme projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . Para esta semana, mais de 10 estados , abrangendo todas as regiões do país, devem receber chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos que podem variar de 40 km/h a 60 km/h.

Uma faixa que vai de Rondônia até o Espírito Santo está sob risco de chuvas intensas. Além desses estados, as seguintes localidades também devem ser impactadas: Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Tocantins. Algumas regiões do Piauí, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul também enfrentarão chuvas significativas.

O alerta amarelo indica "perigo potencial" e prevê chuvas intensas, com a possibilidade de até 50 mm/dia e ventos fortes. O Inmet alerta ainda para o risco de queda de galhos, alagamentos, problemas na rede elétrica e descargas atmosféricas. Recomenda-se não procurar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, evitando estacionar próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda, e não usar aparelhos elétricos ligados à tomada.

Previsão do Tempo para as Capitais



Rio de Janeiro: Céu claro, sem chuvas. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 31°C, com umidade de até 90%.

São Paulo: Poucas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 15°C e máxima de 28°C.

Belo Horizonte: Muitas nuvens e chuva isolada. Temperatura mínima de 15°C e máxima de 29°C.

Brasília: Nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 18°C e máxima de 24°C.

Cuiabá: Máxima de 36°C e mínima de 27°C, com umidade de 70% e pancadas de chuva.

Manaus: Semelhante a Cuiabá, com máxima de 36°C e previsão de pancadas de chuva.

Previsão para Novembro em São Paulo

A previsão do tempo para o estado de São Paulo em novembro aponta a possibilidade de temporais e quatro frentes frias, conforme análise da Climatempo. O estado deve experimentar chuvas regulares, mas com riscos de temporais em várias áreas.

O volume de chuvas está previsto dentro da média climatológica, variando de 180 mm a 220 mm em diversas regiões, enquanto a capital paulista deverá ter uma média de 143,9 mm. A Climatempo destaca que as quatro frentes frias esperadas estimularão chuvas no interior do estado e podem causar uma queda significativa na temperatura.

Na cidade de São Paulo, a temperatura média deve oscilar entre 17,3°C e 26,9°C. As pancadas de chuva devem ser frequentes ao longo do mês, influenciadas pela presença de ar quente e úmido e pela passagem das frentes frias, que favorecem a ocorrência de chuvas típicas à tarde ou à noite.

Para esta sexta-feira (1º), a temperatura em São Paulo deve variar entre 15°C e 28°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) alerta que as chuvas devem retornar na forma de pancadas durante o fim de semana.

O boletim do Inmet indica que a previsão de chuvas para grande parte da região Sudeste está entre os padrões normais e acima da média. Em São Paulo, especialmente nas regiões sul, central e norte, a chuva será mais intensa, enquanto o Rio de Janeiro e Minas Gerais também devem registrar precipitações acima da média.

Por outro lado, áreas do Nordeste e o centro-norte do Pará, Amapá e Roraima, bem como o sudoeste do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, devem enfrentar chuvas próximas ou abaixo da média climatológica.

La Niña



A Climatempo observa que, embora o fenômeno La Niña ainda não esteja tecnicamente configurado, há um resfriamento das temperaturas na costa do Peru, o que pode influenciar as precipitações e a temperatura em novembro no Brasil. Isso pode facilitar a formação de corredores de umidade entre o Norte, Centro-Oeste e Sudeste, resultando em áreas extensas e persistentes de chuva.