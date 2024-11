Reprodução/Rovena Rosa - Agência Brasil Vai chover no fim de semana? Veja a previsão

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) acontece neste fim de semana, no domingo (3), e a previsão do tempo indica que os estudantes de boa parte do país devem enfrentar um desafio extra: o clima instável.



Segundo a Climatempo, as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste serão as mais atingidas pelas chuvas, enquanto o Nordeste deve contar com tempo mais seco, exceto em algumas áreas específicas.

Vale lembrar que os alunos podem levar um guarda-chuva para a realização do exame. O item deve ficar embaixo da carteira, como bolsas e mochilas.

Veja a previsão por região:

Sudeste

Entre as capitais, São Paulo e Belo Horizonte devem ter chuvas moderadas a fortes, com manhãs ensolaradas e tardes nebulosas.

Em Rio de Janeiro e em Vitória, as pancadas devem variar de fracas a moderadas.

No interior do estado de São Paulo pode chover forte, sobretudo nas regiões oeste e norte do estado.

Para o Triângulo Mineiro e norte de Minas Gerais, a previsão é de pancadas fortes, mas mais isoladas.

Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, a previsão é de tempo instável, com pancadas de chuva ao longo da madrugada e da manhã, que podem se estender até o período da tarde. Por isso, os candidatos devem se preparar para evitarem atrasos.

Em Goiânia, Campo Grande, Cuiabá e outras cidades da região, a atenção deve ser redobrada com os temporais.

Sul



A frente fria que se aproxima do Rio Grande do Sul deve causar pancadas fortes com raios já pela manhã, assim como em áreas do oeste e norte do Paraná, que podem se estender em chuvas moderadas ao longo do dia.

Centro e sul do Paraná e oeste de Santa Catarina têm previsão de chuva para o período da tarde, o que pode afetar a saída dos candidatos.

Norte

No Norte, a previsão para o domingo é de chuva no Amazonas, Acre, Rondônia, no extremo sul do Pará e em Tocantins.

Já em Roraima, Amapá e no norte do Pará, o fim de semana será ensolarado.

Nordeste

Quase toda a região Nordeste terá tempo seco e ensolarado ao longo do fim de semana, com exceção para o sul da Bahia, que deve ter pancadas de chuva à tarde, e em Natal, Aracaju, Maceió e Salvador, onde pode cair uma chuva leve e passageira.