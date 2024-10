Redação GPS Número 28 recebeu votos no 2º turno

Dados do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) revelam que 19.561 eleitores da capital paulista anularam seus votos para prefeito digitando o número 28 na urna eletrônica durante o segundo turno das eleições . Este número corresponde ao candidato Pablo Marçal (PRTB) , que havia sido derrotado no primeiro turno.

O número 28 foi o segundo mais utilizado para anulação de votos, ficando atrás do 99, que foi escolhido por 20.375 eleitores. Outros números de partidos que não participaram do segundo turno também figuraram entre os mais selecionados para anulação.

O número 45, do PSDB, foi utilizado por 15.511 pessoas; o 13, do PT, por 13.011; o 22, do PL de Jair Bolsonaro, por 8.226; e o 40, do PSB de Tabata Amaral, por 7.442.

Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo presidente Lula (PT), destacou em várias ocasiões que seu número era 50. No primeiro turno, Boulos teria conquistado a liderança com os votos de mais de 48 mil eleitores que digitou o 13.

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi reeleito com 3.393.110 votos, correspondendo a 59,35% dos votos válidos.