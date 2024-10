Reprodução X Fumaça tomou conta da região

Na manhã desta quarta-feira (30), um i ncêndio de grandes proporções atingiu o Shopping 25 Brás , localizado na Rua Barão de Ladário, no Centro de São Paulo. Um homem foi hospitalizado devido à inalação de fumaça, sendo encaminhado ao Hospital Municipal do Tatuapé, que é referência no tratamento de queimaduras.



De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Maykon Cristo, ao jornal O GLOBO, as chamas se espalharam rapidamente por todo o edifício, que abrange 16 mil metros quadrados, e há o risco de desabamento da estrutura. Ele destacou que a quantidade de material combustível no interior do shopping, especialmente com a proximidade das festividades de fim de ano, contribuiu para a intensidade do incêndio.

"Todo o prédio está tomado pelas chamas. A gente tem bastante material combustível no interior da edificação em razão das festividades do final do ano que se aproxima. A gente imagina que os estoques estavam abastecidos, né? E neste momento a gente combate as chamas nas divisas, nos limites da edificação, para que ela não passe para as edificações vizinhas", afirmou o capitão.

"Um incêndio dessa proporção pode causar um dano na estrutura sim. Não temos vítimas", completou.

O incêndio teve início por volta das 6h40, e até o momento, 75 bombeiros, apoiados por 22 viaturas, estão mobilizados para controlar as chamas. As lojas vizinhas foram evacuadas e não há registros de outras vítimas. A Prefeitura informou que o homem hospitalizado está sob cuidados médicos, mas não houve feridos adicionais.

Embora a causa do incêndio ainda seja desconhecida, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou que não há informações sobre vítimas além do homem internado. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma densa fumaça negra se espalhando pela área, levando transeuntes a cobrir o nariz e a boca para evitar a inalação de substâncias tóxicas.

O capitão Cristo recomendou que a população evite a região do Brás enquanto os trabalhos de combate ao incêndio continuam. Não há previsão para o controle total das chamas até o momento.

- Shopping foi completamente destruído, mais dr 300 lojas. pic.twitter.com/invZq8ejwg — PLOCSOCIAL (@plocsocial) October 30, 2024