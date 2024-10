Reprodução X Incêndio em shopping no Brás





Na manhã desta quarta-feira (30), um incêndio atingiu um shopping localizado na rua Barão de Ladário, número 300, no Brás, zona leste de São Paulo. Treze equipes dos Corpo de Bombeiros, totalizando cerca de 40 agentes, foram mobilizadas para controlar as chamas, que começaram por volta das 6h40. Até o momento, não há registro de vítimas.

Uma densa e escura fumaça se espalha pela região, e muitos consumidores estavam presentes no bairro no momento em que o fogo começou. Funcionários de estabelecimentos próximos conseguiram evacuar a área antes que a situação se agravasse.

A aglomeração de curiosos tem gerado congestionamentos no trânsito nas proximidades do incidente. A Polícia Militar e os bombeiros estão isolando a área afetada para facilitar as operações de resgate e controle do incêndio. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também enviou uma equipe para gerenciar a situação.

Este é o segundo incêndio registrado na região apenas nesta semana. No domingo (27), um prédio comercial também foi atingido por um incêndio, que se concentrou no último andar e gerou risco de desabamento.

Vídeo

incêndio no shopping 25, aqui no brás, pertinho do meu serviço pic.twitter.com/K8fL4k48Gt — nat miau (@wtfnatrx) October 30, 2024