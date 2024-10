Reprodução Bicheiro Rogério Andrade no Carnaval do RJ





Rogério Andrade , apontado como o principal operador do jogo do bicho no Rio de Janeiro , foi preso na última terça-feira (29) sob acusação de ordenar a morte de Fernando Iggnácio , seu rival no controle de áreas. O suspeito usou mensagens de aplicativos criptografado para determinar o assassinato.



As investigações indicam que ele teria planejado o crime no início da pandemia. Ele teria se aproveitado as medidas restritivas para expandir sua influência sobre os territórios dominados por Iggnácio.

De acordo com o Ministério Público, mensagens criptografadas em um aplicativo serviram como evidências para identificar Andrade como mandante do crime.

Nessas comunicações, Andrade, usando o codinome “CAPTANJACKS”, teria instruído Márcio Araújo de Souza, ex-policial militar e chefe de segurança do contraventor, conhecido pelo codinome “LOBO009”, a executar o assassinato.

Em uma dessas mensagens, Andrade se refere a Iggnácio como "O Cabeludo" e afirma: "O Cabeludo é o que interessa", ao que Araújo teria respondido: "Perfeitamente". A troca de mensagens foi considerada fundamental para a investigação que resultou na prisão de Andrade.

Além do envolvimento no homicídio, Andrade também é investigado por comandar uma rede de corrupção dentro da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro.

Documentos das operações Calígula e Fim da Linha revelam que ele teria direcionado pagamentos mensais de R$ 6 milhões em propinas para delegacias e batalhões, garantindo proteção para suas atividades.





Bicheiro fez cortes de gastos

Durante a pandemia, Andrade teria ordenado um corte de 50% nos pagamentos a policiais, segundo o relatório do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público.

Junto com Andrade, Gilmar Eneas Lisboa foi detido em Duque de Caxias. A Justiça determinou que Rogério seja transferido para um presídio federal, onde permanecerá sob custódia enquanto as investigações prosseguem.