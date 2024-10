Reprodução X Fumaça tomou conta da região

Lojistas do Shopping 25 Brás relataram que o incêndio que devastou o prédio nesta quarta-feira (30) teve início em uma loja de brinquedos e artigos infantis. Em entrevista à TV Band, a proprietária de um dos estabelecimentos afirmou que uma funcionária havia esquecido um ventilador ligado , que entrou em pane e provocou as chamas.

Localizado na Rua Barão de Ladário, o shopping foi rapidamente tomado pelo fogo, que corre risco de desabamento, além de ameaçar edifícios vizinhos. Segundo informações da Prefeitura, três pessoas foram socorridas com ferimentos e encaminhadas a hospitais, mas a evacuação do prédio foi realizada a tempo para evitar maiores tragédias.

"Eu achei que era só mais um alarde. O pessoal começou a tumultuar, mas quando vi já tinha propagado o fogo pelos corredores", disse aos jornalistas a lojista que testemunhou o incidente. Ela já tinha loja havia três anos no local. "Dá dor no coração, são três anos que a gente perde, e na época que mais você consegue vender e ter lucro. Acho que foram mais de 200 mil de prejuízo para mim."

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h20 e, inicialmente, enviou oito veículos. Com o agravamento da situação, o número de equipes subiu para 22 horas depois. Os bombeiros enfrentam dificuldades para controlar o incêndio, especialmente nas áreas internas do shopping. Alguns grupos estão usando os telhados de prédios adjacentes para lançar água sobre as chamas.



Até por volta das 9h30, parte da cobertura do shopping já havia desmoronado, e a Defesa Civil interditou o comércio na Rua Oriente, próxima ao local do incêndio. Apesar de não ter sido atingido, os comerciantes aguardam autorização para reabrir.

Vistoria vencida

Além da situação crítica, o Corpo de Bombeiros revelou que o Shopping 25 Brás estava com o Auto de Vistoria (AVCB) vencido desde agosto. No entanto, o certificado de segurança municipal estava em dia, válido até 2027, conforme atesta a adequação da edificação às normas de segurança contra incêndios.

Até o momento, o incêndio continua sem controle, e os bombeiros estão focados em evitar que o fogo se espalhe para as construções vizinhas.

Um homem foi hospitalizado devido à inalação de fumaça, sendo encaminhado ao Hospital Municipal do Tatuapé, que é referência no tratamento de queimaduras.

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Maykon Cristo, ao jornal O GLOBO, as chamas se espalharam rapidamente por todo o edifício, que abrange 16 mil metros quadrados, e há o risco de desabamento da estrutura. Ele destacou que a quantidade de material combustível no interior do shopping, especialmente com a proximidade das festividades de fim de ano, contribuiu para a intensidade do incêndio.

"Todo o prédio está tomado pelas chamas. A gente tem bastante material combustível no interior da edificação em razão das festividades do final do ano que se aproxima. A gente imagina que os estoques estavam abastecidos, né? E neste momento a gente combate as chamas nas divisas, nos limites da edificação, para que ela não passe para as edificações vizinhas", afirmou o capitão.

"Um incêndio dessa proporção pode causar um dano na estrutura sim. Não temos vítimas", completou.

Veja o vídeo