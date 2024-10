Rovena Rosa/Agência Brasil Caso foi registrado no 14º Distrito Policial (DP) como roubo a residência, localização/apreensão

Criminosos armados invadiram uma residência na Rua Alemanha, Jardim Europa , bairro nobre de São Paulo , na tarde desta quinta-feira (24).

Segundo relatos de funcionários da casa, os assaltantes os renderam e os trancaram em um cômodo, junto com o filho da inquilina, um bebê de cinco meses. A mãe da criança foi levada para outro quarto e forçada a realizar transações bancárias.

A polícia não divulgou o número de crimonos, se alguém foi preso e quantas pessoas estavam na casa no momento do crime.

A Secretaria da Segurança Pública informou que os assaltantes fugiram no carro do proprietário do imóvel, levando diversos objetos. Posteriormente, o veículo foi localizado na Rua Abolição.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (DP) como roubo a residência, localização/apreensão. O veículo foi apreendido Pinheiros para perícia.





