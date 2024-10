Reprodução/redes sociais Lula estreia na campanha de Boulos em comício

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na noite desta quinta-feira (17) em São Paulo, onde se une a aliados em atos de campanha. Nesta sexta-feira (18), Lula vai se apresentar ao lado dos candidatos petistas em Diadema e Mauá, e no sábado (20) participará de um evento com Guilherme Boulos (PSOL) na capital. Ele retornará a Brasília apenas na noite de amanhã.

A eleição de Boulos é uma das principais prioridades de Lula nesta campanha, considerada a mais concorrida da história da capital paulista. No primeiro turno, Boulos foi o único candidato a conseguir a presença de Lula em seu palanque.

Na quinta-feira, o presidente esteve na Bahia, participando de um comício do candidato petista Luiz Caetano em Camaçari. Antes, passou por Fortaleza, onde se encontrou com Evandro Leitão (PT), e em Natal, ao lado de Natália Bonavides (PT).

As participações de Lula nas campanhas paulistas neste fim de semana provavelmente serão as últimas antes das eleições. No próximo domingo, ele embarca para a Rússia, onde participará da cúpula dos Brics, e só retornará ao Brasil na sexta-feira da próxima semana, véspera do dia da votação.

Entre as capitais onde candidatos petistas estão na disputa final, Lula não fará participações nas campanhas de Maria do Rosário em Porto Alegre e de Lúdio Cabral em Cuiabá.

Embora houvesse a possibilidade de uma visita a Porto Alegre para a reinauguração do Aeroporto Salgado Filho, fechado desde as enchentes de maio, Lula decidiu priorizar a campanha no Nordeste, onde o PT tem obtido os melhores resultados eleitorais desde 2006.



