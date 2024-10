Paulo Pinto/Agência Brasil Enel diz que reestabeleceu energia para todos os afetados pelo temporal

A Enel alega que restabeleceu, às 4h42 desta quinta-feira (17), a energia elétrica de todos que ficaram sem luz na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. A medida ocorre seis dias após o temporal que afetou cerca de 3 milhões de clientes, segundo o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira. A informação é de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com a concessionária, faltam oito imóveis que registraram interrupção no domingo (13). Ainda segundo a empresa, o Ministério de Minas e Energia já foi informado da regularização dos serviços.

A informação de religamento da energia para os afetados pelo temporal surge pouco após a Justiça de São Paulo dar o prazo de 24 horas para a concessionária restabelecer o serviço para os clientes, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora em caso de descumprimento.

60 mil sem luz

A Enel informou que sobram, ainda, 60 mil clientes sem luz em suas residências - mas estes são casos que ocorreram a partir de domingo, então não estariam relacionados ao temporal de sexta (11).

A média normal é de 30 mil clientes afetados por falta de luz diariamente, e o número dobrado estaria relacionado ao fato de que as equipes da empresa concentraram esforços nos afetados pelo apagão. A expectativa é de que a média diária se normalize ainda hoje.

