Um cachorro de 10 anos morreu eletrocutado na manhã do último sábado (12) ao encostar em um fio de média tensão rompido na rua Diogo dos Quadros , em Santo Amaro , Zona Sul de São Paulo . O fio se soltou durante o forte temporal que atingiu a cidade na noite de sexta-feira (11).

Bartho , como era chamado o cachorrinho, estava em um passeio com seus tutores, Marina Guedes Corrêa e Rafael Kahane , quando o acidente ocorreu.

Ao g1 , os tutores do cão contaram que o corpo do cachorro ficou mais de 24 horas na rua, preso ao fio energizado, o que gerou indignação pela demora no desligamento da energia. O acidente ocorreu às 7h15 de sábado, e a concessionária Enel só desligou a energia às 12h15 de domingo.

Em nota, a Enel lamentou a morte de Bartho e afirmou que entraria em contato com a família para prestar assistência, mas não explicou o motivo da demora para solucionar o problema.



"Queremos nos despedir do Bartho"





Rafael relatou que o casal adotou Bartho há cinco anos e que ele era um animal tranquilo e alegre. "Queremos só nos despedir do Bartho, que estava com a gente há cinco anos. Queremos dar um fim digno a ele, já que teve uma história tão linda conosco. Ele está preso ao fio há mais de 24 horas", disse Rafael na manhã de domingo, enquanto aguardava o desligamento da energia.



Rafael explicou que ele e a esposa costumam passear com seus dois cães todos os dias pelo bairro, mas a tragédia aconteceu de forma inesperada.



"O Bartho estava andando um pouco a nossa frente e, inesperadamente, ele pisou num cabo de alta tensão que estava rompido. Foi muito rápido. Avassalador. A gente nunca imagina que vamos passar por um momento desses na nossa frente”, contou Rafael.



"A gente ficou sem reação. Ele caiu na hora e não podia tocar, não podia fazer nada. Ele ficou grudado no fio, um fio muito grosso que estava rompido pela rua inteira. A gente ficou sem ter o que fazer", contou Marina.

Após o acidente, o casal acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, mas foi informado de que não poderiam se aproximar do animal até que a Enel desligasse a energia. Isso resultou em mais de 24 horas de angústia e preocupação, já que, além de não poderem retirar o corpo de Bartho, havia o risco de outro acidente.

"Finalmente desligaram a energia por volta do meio-dia deste domingo. E a gente removeu o corpinho. Decidimos que vamos cremar e fazer uma cerimônia que honre a sua história conosco", afirmou Rafael.

Resposta da Enel



A Enel enviou uma nota ao g1 lamentando a morte do cãozinho. A empresa disse que isolou o risco no local e encaminhou uma equipe para realizar os reparos na rede elétrica.



Confira a nota completa

"A Enel Distribuição São Paulo lamenta a morte do cachorro Bartho, ocorrida após o animal entrar em contato com um cabo de média tensão da companhia em Santo Amaro, em função do severo evento climático que afetou a área de concessão. A distribuidora isolou o risco no local e encaminhou uma equipe para realizar os reparos necessários na rede. A empresa acrescenta que entrará em contato com os tutores para oferecer assistência".







