Pixabay Enel informou que, até as 14h30 deste domingo, já havia restabelecido o serviço para cerca de 1,3 milhão de clientes

A Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel ) agendou uma reunião emergencial na noite deste domingo (13) com representantes da Enel e de outras oito empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica em São Paulo e na Região Metropolitana .

A convocação ocorreu após o forte temporal que atingiu o estado na sexta-feira (11), deixando 760 mil imóveis sem energia elétrica até as 14h30 deste domingo.

Entre as concessionárias que participarão da reunião estão a Enel São Paulo , Neoenergia Elektro , EDP São Paulo , Energisa Sul - Sudeste , CPFL Piratininga , CPFL Paulista , CPFL Santa Cruz , CTEEP e Eletrobrás Furnas . A reunião, liderada pelo diretor-geral da Aneel e sua equipe de fiscalização, tem como objetivo avaliar o andamento das ações de recuperação e discutir os motivos da demora no restabelecimento do serviço.





O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!







Mais de 700 mil sem luz



De acordo com a Enel, cerca de 760 mil clientes da capital paulista e de municípios da Grande São Paulo ainda estavam sem energia até o início da tarde deste domingo. Na capital, aproximadamente 496 mil residências seguem sem luz, com os bairros Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís sendo os mais afetados.

A Enel informou que, até as 14h30 deste domingo, já havia restabelecido o serviço para cerca de 1,3 milhão de clientes. "A companhia segue trabalhando para restabelecer o fornecimento", afirmou a concessionária em nota.

"Não é questão de não saber e não passar. E não quero colocar uma expectativa que seja frustrada. (...) A gente tem consciência do transtorno causado por eventos como esse e sabemos da nossa responsabilidade. Vamos trabalhar de forma incansável para reconectar todos os nossos clientes", declarou o presidente da Enel Distribuição São Paulo, Guilherme Lencastre, no último sábado (12).



Em meio à crise de energia, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares de São Paulo anunciou que vai acionar judicialmente a Enel, buscando responsabilizar a concessionária pelos prejuízos causados ao setor. Estabelecimentos comerciais relatam perdas significativas devido à falta de luz prolongada, agravando a situação de um segmento que já enfrentava dificuldades.

Falta de abastecimento de água





O apagão, causado pelo desligamento de várias linhas de alta tensão e subestações da Enel, impactou o funcionamento das estações elevatórias e boosters , equipamentos essenciais para o transporte de água para áreas mais elevadas.

O desabastecimento atinge as seguintes cidades da região metropolitana de São Paulo : São Bernardo do Campo , Mauá , Cotia e Cajamar .

Na capital, entre os bairros mais afetados estão: Capão Redondo, Americanópolis, Vila do Encontro, Grajaú, Parelheiros, Jardim Marilda, Vila Clara e Ipiranga. Já na região metropolitana, o Jardim Atalaia, em Cotia, e Jordanésia e Parque São Roberto, em Cajamar, também enfrentam problemas com a falta de água.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da n ossa comunidade no Facebook .