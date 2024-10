Reprodução Podcast tem a ideia de ter uma perspectiva única sobre temas que abordam os desafios e conquistas das comunidades

O Cria Podcast está de volta no próximo dia 18 de outubro. A nova temporada terá transmissão diretamente de Paraisópolis, uma das maiores favelas do Brasil. A ideia é trazer em cada episódio uma perspectiva única sobre temas que abordam os desafios e conquistas das comunidades por meio de conversas com grandes nomes do mercado e com pessoas de favelas.

O programa será comandado por Joildo Santos, CEO e fundador do Grupo Cria Brasil – hub de comunicação especializado no público e linguagem de favela.

"Nossa missão é dar visibilidade às histórias e iniciativas que têm transformado negócios e a vida de milhares de pessoas das periferias. Queremos mostrar o enorme potencial das favelas para o mercado, destacando como grandes marcas podem se conectar com esse público de maneira a gerar impactos positivos e transformadores", afirma Joildo.

O convidado do primeiro episódio da nova temporada será Thomas Kampel, referência no mercado de comunicação e líder de comunicação corporativa na Amazon Brasil. O especialista vai compartilhar sua trajetória em diferentes multinacionais, insights e experiências. Além disso, ele pretende mostrar como uma comunicação adequada e adaptada para os consumidores locais é essencial para gerar resultados de impacto que certamente.

"Participar deste projeto é uma oportunidade incrível de mostrar como uma comunicação customizada e adaptada é essencial para impactar positivamente as comunidades locais, refletindo a realidade do nosso país. Como brasileiro, é uma honra contribuir para uma iniciativa que valoriza a autenticidade nacional e traz à tona toda nossa particularidade. Estou animado para ver como colaborações como essas podem transformar a maneira como nos conectamos e comunicamos com diferentes consumidores, criando conexões significativas entre a Amazon e o Brasil", destaca Kampel.

Localizado no coração de Paraisópolis, o Grupo Cria Brasil foi criado em 2020 e tem se firmado como um hub de comunicação de impacto social, especializado em atender o público e adotar a linguagem das favelas.

O Grupo Cria Brasil tem a intenção de ser um diferencial competitivo por usar linguagem inclusiva e desprovida de estereótipos, com fiel compromisso de valorização da produção local. Por essa razão, o hub busca ser um ponto de referência para a transformação e avanço, influenciando positivamente as 350 comunidades onde atua.

O Cria Brasil já realizou mais de 100 projetos originais e participou de mais de 150. A estrutura do Grupo é composta por diferentes frentes de atuação:

Agência Cria Brasil: Focada em publicidade, que visa conectar empreendedores da comunidade ao mercado e empresas do mercado ao público da periferia;

Cria de Periferia: responsável por impulsionar uma marca própria com estampas que buscam reforçar o orgulho e histórias locais.;

Cria de Favela: Área de marketing de influência que gerencia a conexão entre marcas e influenciadores das favelas;

Jornal Espaço do Povo : Focado na geração de notícias da comunidade e para a comunidade;

Marcas das Favelas : é o responsável pelo registro e licenciamento de marcas e negócios inovadores.



