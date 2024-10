Divulgação/SBT e Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam o segundo turno em SP

Guilhermes Boulos (PSOL) tem uma taxa de rejeição bem maior que Ricardo Nunes (MDB), diz nova pesquisa Datafolha . De acordo com o resultado divulgado nesta quinta-feira (10), os candidatos têm, respectivamente, 58% e 37% de rejeição.

A taxa de rejeição é dada quando o eleitor define que "de jeito nenhum" votaria em determinado candidato.

Em relação a apoio, Nunes também leva vantagem: 48% dos entrevistados deram certeza de voto em Nunes, e 15% dizem que talvez votem nele. Em contrapartida, 30% dos eleitores com certeza votam em Boulos, e 11% talvez.

Boulos leva vantagem, no entanto, no número de decisão: 86% dos eleitores dele estão totalmente decididos e 13% poderiam mudar de ideia. Com Nunes, esses números são respectivamente 85% e 15%.

Datafolha para segundo turno de São Paulo

A pesquisa Datafolha foi divulgada na quarta-feira (10) e levantada entre os dias 8 e 9 de outubro. Foram entrevistadas 1.204 pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de três pontos percentuais, e os dados foram registrados na Justiça Eleitoral sob o protocolo TSE: SP-04306/2024. O nível de confiança é de 95%.

