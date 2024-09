Reprodução/TV Globo Léo Áquilla foi abordada por motociclista em rodovia

A Polícia Civil investiga como tentativa de homicídio o atentado a tiros sofrido por Léo Áquilla (MDB) na noite desta quinta-feira (26), na Zona Norte de São Paulo.



A candidata a vereadora contou que estava em um carro com seu assessor na Rodovia Presidente Dutra quando um motociclista fez o automóvel parar no acostamento e abriu fogo.

"Comunicamos a todos os apoiadores, amigos e familiares que Léo Áquilla foi vítima de uma tentativa de homicídio. Os projéteis atingiram seu carro, mas ela não foi atingida", diz uma mensagem nas redes sociais da candidata.

"Eu tenho recebido muitas ameaças porque eu combato transfobia, lgbtfobia, eu defendo mesmo a comunidade. Eu já pedi para que as autoridades me dessem escolta, e ninguém acreditou em mim. Estão esperando que realmente me matem?", disse Áquilla à TV Globo.



A candidata concorre a uma vaga na Câmara Municipal pelo MDB, partido do prefeito Ricardo Nunes, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e já foi coordenadora de políticas LGBTQIA+ da Prefeitura de São Paulo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.