Redação GPS Pablo Marçal é expulso de debate no Flow após atrito com mediador

O candidato Pablo Marçal (PRTB) realizou uma live após um de seus assessores agredir o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, com um soco no rosto, ao final do debate do Flow. Durante a transmissão, Marçal criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que ele "virou as costas para o povo" e questionou seus aliados. O candidato também direcionou ataques ao governador Tarcísio de Freitas, principal cabo eleitoral de Nunes.

"Bolsonaro, você podia tomar um jeito e não virar as costas para o povo. Você não poderia fazer isso com a gente. A gente defendeu você. E você, até de conversa com Datena estava nessa semana. Não faz sentido fazer um negócio desse", disse Marçal.

Marçal também acusou Bolsonaro de estar aliado a figuras como Gilberto Kassab, presidente do PSD e um dos inimigos do ex-presidente, além dos ex-governadores João Doria e Rodrigo Garcia, ambos desafetos de Bolsonaro. Ele insinuou que Bolsonaro está “aliado com caras que apoiam o Lula”.



Em seguida, Marçal atacou o governador Tarcísio de Freitas, a quem chamou de "goiabinha", sugerindo que ele é verde por fora, mas vermelho por dentro. Esse apelido faz referência ao termo "melancia", usado por bolsonaristas para descrever militares.



"Governador Tarcísio, você é um cara correto, como que você está se curvando para um cara que está na máfia das creches e com todo vínculo com o PCC? Falar em propaganda é fácil, quero ver me peitar pessoalmente", provocou Marçal.

