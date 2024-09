Reprodução/montagem Marqueteiro de Nunes tentou pegar celular de assessor de Marçal antes de levar soco

A confusão entre as equipes dos candidatos a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB), r esultou na prisão do assessor do coach na noite desta segunda-feira (23), após um debate organizado pelo Grupo Flow e a Faculdade de Direito da USP.

Durante as considerações finais, a tensão aumentou nos bastidores entre Duda Lima, marqueteiro de Nunes, e Nahuel Medina, assessor de Marçal. De acordo com a equipe de Marçal, Duda teria rido quando Marçal recebeu uma advertência do mediador. Um vídeo gravado por Medina mostra uma provocação entre os dois, que culminou em Medina agredindo Duda com um soco.

Medina foi levado à delegacia para averiguação, enquanto Duda, que sentiu tontura após a agressão, foi encaminhado a um hospital, acompanhado por Nunes. O incidente foi registrado no 16º DP.

Nunes comentou sobre o ocorrido, lamentando o comportamento e descrevendo a agressão como um "soco com uma força absurda".

“Lamentável, nunca vi nada nesse nível, nunca vi esse comportamento. Foi um soco com uma força absurda”, disse Nunes.

Por outro lado, o advogado de Marçal, Tassio Renam, defendeu que Medina não agrediu primeiro e que a ação foi um ato de legítima defesa. Ele anunciou que também registrará um boletim de ocorrência contra Duda.

A confusão começou após a expulsão de Marçal do debate por quebrar regras, especificamente por ter utilizado um apelido pejorativo ao se referir a Nunes, o que resultou em múltiplas advertências. Marçal expressou indignação sobre a situação, ressaltando que seguiu as regras e reclamando da forma como foi tratado pelo mediador.

"Tomei três advertências numa fala", reclamou o ex-coach. "Essa é a minha indignação como cidadão aqui agora e não faz o mínimo sentido, eu usei do meu tempo, fui advertido, segui nas regras, ele [Tramontina] poderia me advertir depois que eu terminar de falar, ele até verbalizou. Por que você está usando esse último momento? Porque o último momento é meu, veio do sorteio", afirmou Marçal.

"Eu reprovo completamente o que o marqueteiro [Duda Lima], que ganha milhões, fez contra a pessoa da minha equipe e está aprovado dentro do meu Instagram agora. Não era proibido a equipe gravar lá dentro, só que ele perdeu a inteligência emocional", completou Marçal.

Tensão pré-debate

Antes do debate, Marçal provocou Nunes com ofensas como "Tchutchuca do PCC", "ladrão de merenda" e disse que "2025 você vai passar na cadeira", enquanto o prefeito respondeu chamando-o de "condenadinho".

Nunes, que inicialmente hesitou em participar do debate devido a outros compromissos, destacou a importância de discutir a cidade durante o evento. "Conseguimos remarcar e estou aqui. É importante ter o debate para ter essa oportunidade de discutir a cidade", afirmou.

O debate

O debate contou com a participação de outros candidatos, Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB), e teve como foco temas importantes como saúde, educação e segurança pública.

Apesar da proximidade entre os candidatos, não houve perguntas diretas entre eles, pois todas foram mediadas. Três direitos de resposta foram pedidos, por Boulos, Datena e Marçal e apenas o do ex-coach foi concedido.

Em cerca de duas horas, foram três blocos de perguntas e respostas e um com as considerações finais. A mediação foi feita pelo jornalista Carlos Tramontina.

