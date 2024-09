Reprodução/Marcelo Camargo - Ag.Brasil SP pode ficar até 6°C mais quente até 2050 e ter ondas de calor com mais de 150 dias, diz pesquisa

A formação de uma massa de ar quente e seco na região central do Brasil promete elevar as temperaturas e reduzir a umidade do ar em São Paulo durante a primeira semana da primavera, pelo menos até a próxima quinta-feira (26). As previsões indicam que a temperatura máxima na capital pode alcançar 36°C, enquanto algumas cidades do interior devem registrar até 40°C.

A combinação de baixa umidade e clima seco intensifica o alerta para queimadas que afetaram o estado até a semana passada. Em razão disso, novos alertas sobre os riscos de incêndios foram emitidos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) declarou um alerta de perigo potencial para a baixa umidade e a onda de calor, abrangendo São Paulo e Minas Gerais, além de partes do Centro-Oeste, Nordeste e Paraná, nesta primeira semana da estação.

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, quase todo o estado está em situação de emergência devido ao risco de incêndio até a próxima quinta-feira (27). Na noite do último domingo (22), apenas um foco de incêndio permanecia ativo em Cajuru, no norte paulista.

A previsão para esta segunda-feira (23) aponta uma máxima de 32°C na capital, com temperaturas aumentando progressivamente até alcançar 36°C na quinta (27). Durante a semana, o Inmet indica que a umidade relativa do ar pode cair para 20% na cidade, especialmente no período da tarde. A Organização Mundial da Saúde diz que se a umidade ficar abaixo de 60%, já há riscos à saúde. A recomendação é que a população aumente a ingestão de água e evite a exposição ao sol entre 11h e 16h.

Para quarta-feira (25), a expectativa é de chuvas isoladas na capital, mas a umidade deve continuar baixa. Em Presidente Prudente, localizada a cerca de 560 km da capital, os termômetros podem marcar 40°C já nesta segunda. O litoral paulista também enfrentará calor, com temperaturas em Santos variando entre 31°C e 34°C nesta semana, enquanto Ubatuba deve chegar a 37°C na próxima quinta.

De acordo com os meteorologistas da Climatempo, uma nova frente fria deve se formar, trazendo nebulosidade ao estado na sexta-feira (27), com a possibilidade de pancadas de chuva e rajadas de vento.

No restante do país, a primavera, que começou neste domingo (22), traz expectativa de calor intenso, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste.

O Inmet alertou sobre uma onda de calor que afetará 11 estados, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, com temperaturas previstas para ficarem 5ºC acima da média até terça-feira (24).

No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil emitiu um alerta para risco de inundação, prevendo acumulados de chuva que podem alcançar 300 milímetros até quarta-feira. Essa quantidade é equivalente ao volume de precipitação registrado em junho e julho, meses historicamente chuvosos na região.

A primavera será marcada por calor extremo, influenciado pelo fenômeno La Niña, e alertam sobre os impactos que isso pode ter na saúde pública e na agricultura. A irregularidade das chuvas, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, pode acentuar os riscos de secas e queimadas, afetando diretamente o plantio de culturas como soja e milho.



