ROBYN BECK Donald Trump é o candidato a presidente mais velho da história dos Estados Unidos





Donald Trump afirmou neste domingo (22) que não tem mais a intenção de disputar à presidência dos Estados Unidos caso seja derrotado por Kamala Harris nas eleições deste ano. O ex-presidente, que tem 78 anos, deu entrevista à apresentadora Sharyl Attkinson no programa Full Measure.

A comunicadora levantou a hipótese do bilionário ser derrotado e questionou se ele concorreria novamente em 2028. "Não, eu acho que não. Eu acho que... que vai ser só isso", declarou. “Eu não vejo isso de jeito nenhum”.

Donald Trump é o candidato a presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Ele superou Joe Biden, que tinha 77 anos quando venceu em 2020. O ex-presidente terá 82 anos.

No início da campanha, Trump usava a idade de Biden para criticá-lo, já que o atual presidente tem 81 anos. Ao perceber que tinha poucas chances de vencer, o líder norte-americano retirou sua candidatura e apoiou Kamala Harris, de 59, como representante do Partido Democrata.





Pesquisas mostram Trump atrás de Kamala



Pesquisas eleitorais mostram a vice-presidente em primeiro lugar, mas com uma média pequena. Segundo o site FiveThirtyEight, a candidata tem 48,4% contra 45,5% de Donald Trump.

Kamala Harris foi muito elogiada no primeiro e único debate contra Trump. Eles foram convidados para estarem no debate da CNN em 23 de outubro, mas o ex-presidente avisou que não tem o interesse de participar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.