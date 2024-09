Reprodução Datena x Marçal: debate terá cadeira chumbada

O próximo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo está agendado para a manhã desta terça-feira (17), e promete ser mais seguro após o incidente do último domingo, quando José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada. Em resposta ao ocorrido, os organizadores adotaram novas medidas para evitar mais conflitos.

Para garantir a segurança durante o debate, a equipe da RedeTV! decidiu fixar as banquetas dos candidatos com três parafusos no chão. A decisão foi tomada após o episódio em que Datena utilizou uma cadeira para agredir Marçal.

Stephanie Freitas, superintendente de jornalismo da RedeTV!, assegurou que a segurança está sendo intensificada desde o início. "Cada candidato terá um segurança designado dentro do estúdio," afirmou Freitas. Essas medidas de segurança já haviam sido discutidas antes da agressão, mas foram reforçadas após o incidente.

A emissora afirma que "a segurança sempre foi uma prioridade nossa desde o começo das negociações com as campanhas". "A segurança está reforçada desde o início por parte da RedeTV!", completa o texto.

O debate, promovido pela RedeTV! em parceria com o UOL, terá início às 10h20 e está previsto para durar 2 horas e 20 minutos, divididos em cinco blocos. Além de Datena e Marçal, participarão do encontro Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo). O evento será transmitido ao vivo pela RedeTV! e pelo portal de notícias UOL, além de ser exibido no canal de YouTube do UOL.

Regras

Para manter a ordem, foram estabelecidas três categorias de punições para infrações durante o debate. A primeira infração resultará em uma advertência pela mediadora do debate; a segunda infração implicará na perda do tempo de resposta no bloco, e a terceira infração levará à expulsão do candidato do programa. Além disso, os participantes não poderão sair do púlpito ou exibir objetos e documentos.

Em casos de infrações graves, como agressões físicas, a expulsão ou suspensão poderá ser decidida pela direção do programa. As regras haviam sido acordadas antes do debate de domingo e, conforme informado pela organização, não sofreram ajustes após o incidente.

