AFP Incidente ocorre em meio a uma preocupação crescente com a segurança de Trump

Disparos realizados perto do campo de golfe de Donald Trump "parecem ser uma tentativa de assassinato" do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, informou o FBI neste domingo (15).

"O FBI respondeu a um incidente em West Palm Beach, Flórida, e está investigando o que parece ser uma tentativa de assassinato do ex-presidente Trump", disse o FBI em comunicado.

Mais cedo, a campanha de Donald Trump informou que ocorreram "disparos em sua proximidade", mas acrescentou que o candidato republicano à presidência está seguro.

"O presidente Trump está seguro após disparos em sua proximidade. Não há mais detalhes no momento", afirmou Steven Cheung, porta-voz da campanha, em um comunicado.

Trump estava jogando golfe em West Palm Beach, Flórida , próximo à sua residência em Mar-a-Lago, durante um dia de pausa na campanha presidencial, conforme relataram vários meios de comunicação.

Não está claro quem efetuou os disparos , e não houve indicação imediata de que Trump tenha sido alvo. Alguns relatos sugeriram que os tiros foram entre duas pessoas em uma disputa nas proximidades do campo de golfe.

O incidente ocorre em meio a uma preocupação crescente com a segurança de Trump, apenas dois meses após o ex-presidente ter sido ferido na orelha quando um atirador abriu fogo durante um comício na Pensilvânia.

