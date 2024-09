Reprodução Pablo Marçal





O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo , Pablo Marçal , revelou, por meio de sua assessoria, que está enfrentando “muita dificuldade para respirar” após ser agredido por José Luiz Datena (PSDB) durante o debate da TV Cultura na noite deste domingo (15). Marçal foi rapidamente levado ao Hospital Sírio-Libanês para atendimento médico e relatou suspeitas de fraturas na região torácica, embora o hospital ainda não tenha confirmado essa informação.

“Viemos, por meio desta nota, esclarecer o lamentável acontecimento de hoje, 15 de setembro de 2024, durante o debate eleitoral da TV Cultura. Na ocasião, Pablo Marçal foi covardemente agredido por José Luiz Datena, que o golpeou na região das costelas com uma cadeira de ferro.Infelizmente, Marçal precisou deixar o debate às pressas, em uma ambulância, para receber cuidados médicos emergenciais. É lamentável que o debate tenha continuado, mesmo sem a presença do candidato agredido. Pablo Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e com mui ta dificuldade para respirar. Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo” , dizia a nota publicada pela assessoria de imprensa do influenciador.

A confusão começou quando Marçal relembrou uma acusação de assédio sexual que envolvia Datena. O apresentador, visivelmente abalado, reagiu dizendo que as acusações afetaram diretamente sua família e que sua sogra havia sofrido três AVCs, resultando em seu falecimento. A lembrança desse episódio, segundo o tucano, foi o estopim para que ele atacasse o adversário com uma cadeirada .

Antes do incidente, Marçal provocou Datena ao chamá-lo de “arregão” e relembrar uma discussão que aconteceu em um debate anterior: “Você atravessou o estúdio no outro dia para me dar um tapa e falou que queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”, alfinetou o influenciador. Foi nesse momento que Datena, sem hesitar, lançou a cadeira contra Marçal.

O apresentador ainda insultou o influenciador antes de ser retirado do estúdio. Logo após a agressão, Marçal anunciou que iria deixar o programa, alegando que havia se ferido e que seguiria para o Hospital Sírio-Libanês, localizado na região central de São Paulo.

