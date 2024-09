Reprodução/TV Cultura Datena agride Marçal durante debate em SP





O apresentador e candidato à Prefeitura de São Paulo , José Luiz Datena (PSDB) , reconheceu que “perdeu a cabeça” após agredir o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira durante o debate na TV Cultura , na noite deste domingo (15). Datena foi expulso do programa logo após o incidente e justificou sua reação afirmando que se sentiu verbalmente agredido.

A confusão começou quando Marçal relembrou uma acusação de assédio sexual que envolvia Datena. O apresentador, visivelmente abalado, reagiu dizendo que as acusações afetaram diretamente sua família e que sua sogra havia sofrido três AVCs, resultando em seu falecimento. A lembrança desse episódio, segundo o tucano, foi o estopim para que ele atacasse o adversário com uma cadeirada.

Questionado sobre um possível arrependimento após a agressão, Datena foi direto: "Claro que não", respondeu o candidato do PSDB.

“Eu me senti agredido naquele momento, pensei na minha sogra, que morreu por causa dessas acusações. Infelizmente, perdi o controle. Deveria ter perdido? Não. A melhor opção teria sido sair do debate e ir para casa, mas, assim como choro, reagi de maneira humana e, infelizmente, não consegui me conter”, afirmou Datena à imprensa ao deixar a TV Cultura.

Antes do incidente, Marçal provocou Datena ao chamá-lo de “arregão” e relembrar uma discussão que aconteceu em um debate anterior: “Você atravessou o estúdio no outro dia para me dar um tapa e falou que queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”, alfinetou o influenciador. Foi nesse momento que Datena, sem hesitar, lançou a cadeira contra Marçal.

O apresentador ainda insultou o influenciador antes de ser retirado do estúdio. Logo após a agressão, Marçal anunciou que iria deixar o programa, alegando que havia se ferido e que seguiria para o Hospital Sírio-Libanês, localizado na região central de São Paulo.



Veja vídeo







Em um dos blocos de um debate organizado pela TV Cultura, que ocorreu na noite deste domingo (15), o ex-coach provocou Datena, afirmando que o jornalista não teve coragem de agredi-lo em um debate anterior." /