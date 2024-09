Rovena Rosa/Agência Brasil Linha1-azul apresentou problemas técnicos no Metrô de São Paulo

Na manhã desta quarta-feira (11)a Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo enfrentou problemas operacionais, com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas. O incidente teve início às 7h46, quando um trem apresentou falha na estação São Bento.

A operação foi parcialmente normalizada por volta das 9h20, mas os efeitos dos problemas ainda foram sentidos ao longo de toda a linha e também impactaram outras linhas, como a 2-Verde e a 3-Vermelha.

Estações ficaram lotadas e passageiros relataram tempos de espera de até 20 minutos para embarcar na estação São Bento.

"A circulação dos trens na linha 1-Azul está em processo de normalização desde às 8h08, após um trem apresentar falha na estação São Bento. A composição teve de ser esvaziada e está seguindo para o Pátio do Jabaquara para manutenção", afirmou a assessoria do Metrô.

