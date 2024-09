Reprodução Boulos e Marçal lideram a pesquisa

Uma nova pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (11) aponta o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) liderando a disputa para a Prefeitura de São Paulo com 28% das intenções de voto, enquanto o influenciador Pablo Marçal (PRTB) aparece logo atrás, com 24,4%. Ambos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece com 20,1%, empatado tecnicamente com Marçal, também considerando a margem de erro.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) ocupa a quarta posição com 10,7%, seguida pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB) com 7,2%. Marina Helena (NOVO) tem 4,7%, enquanto Ricardo Senese (UP) aparece com 0,7%. Os demais candidatos não pontuaram. Entre os eleitores, 1,7% estão indecisos, e 2,5% afirmam que votarão em branco ou nulo.

Veja as intenções de voto:



Guilherme Boulos (PSOL): 28%

Pablo Marçal (PRTB): 24,4%

Ricardo Nunes (MDB): 20,1%

Tabata Amaral (PSB): 10,7%

José Luiz Datena (PSDB): 7,2%

Marina Helena (NOVO): 4,7%

Ricardo Senese (UP): 0,7%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Indecisos: 1,7%

Brancos e Nulos: 2,5%



Comparado ao levantamento anterior de 20 de agosto, Boulos oscilou de 28,5% para 28%. Marçal, por outro lado, apresentou crescimento de 8,4 pontos percentuais, subindo de 16% para 24,4%. O atual prefeito Nunes teve uma pequena queda de 1,9 ponto percentual (dentro da margem de erro), enquanto Tabata Amaral também registrou uma redução de dois pontos percentuais. José Luiz Datena viu seu percentual cair 2,8 pontos percentuais.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número SP-01125/2024 e realizou 2.200 entrevistas entre os dias 5 e 10 de setembro, utilizando o método de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Recortes

Nos recortes demográficos, Boulos é mais forte entre jovens, mulheres e eleitores com ensino superior completo. Marçal tem apoio massivo entre homens, eleitores de renda média e evangélicos, especialmente na faixa etária de 25 a 34 anos. Nunes se destaca entre eleitores mais velhos e beneficiários do Bolsa Família.

As eleições municipais de 2024 estão marcadas para o dia 6 de outubro. O segundo turno, se necessário, ocorrerá no dia 27 de outubro em cidades com mais de 200.000 eleitores, onde nenhum candidato tenha atingido a maioria absoluta dos votos válidos.

Cenários de segundo turno



A pesquisa consultou os eleitores sobre diversos cenários. Confira:

Tabata x Marçal

Tabata Amaral: 49,8%

Pablo Marçal: 43,4%

Não sabe: 5,9%

Branco/Nulo: 6,4%

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes: 48,2%

Pablo Marçal: 29,2%

Não sabe: 21,7%

Branco/Nulo: 19%

Nunes x Boulos

Ricardo Nunes: 45,7%

Guilherme Boulos: 38,5%

Não sabe: 13,6%

Branco/Nulo: 7,2%

Boulos x Marçal

Guilherme Boulos: 44,1%

Pablo Marçal: 43,2%

Não sabe: 12%

Branco/Nulo: 0,9%

Nunes x Tabata

Ricardo Nunes: 40,4%

Tabata Amaral: 42%

Não sabe: 15,6%

Branco/Nulo: 1,6%

Boulos x Tabata

Guilherme Boulos: 33,8%

Tabata Amaral: 33,8%

Não sabe: 30,3%

Branco/Nulo: -

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.