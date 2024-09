Paulo Pinto/Agência Brasil O fornecimento de energia foi interrompido por quase três horas na capital e por mais de duas horas na outra cidade

No sábado (31), cerca de 2 milhões de pessoas foram afetadas por um apagão que atingiu aproximadamente 20 bairros de São Paulo e seis de Guarulhos. O fornecimento de energia foi interrompido por quase três horas na capital e por mais de duas horas na outra cidade. As informações são do g1.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) identificou a principal causa do apagão como um desligamento na subestação de Guarulhos, operada pela Eletrobras. O ONS detalhou que “houve interrupção de carga de cerca de 870 MW às 17h31, após o desligamento de todos os equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobras”.

Com isso, as regiões mais afetadas foram aquelas atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale, responsáveis pelo fornecimento de energia em áreas da Zona Leste, Centro e Zona Norte de São Paulo, além de parte de Guarulhos.

O ONS ressaltou que “as causas ainda estão sendo apuradas junto aos agentes e serão divulgadas em relatório a ser emitido pelo ONS, posteriormente”.

No fim do dia, a Eletrobras, que administra a subestação envolvida, comunicou que “a SE Guarulhos foi inteiramente religada e opera normalmente, tendo sido restabelecido o fornecimento ao sistema interligado nacional”. A empresa também mencionou que equipes técnicas estavam no local para apurar o ocorrido.

A Eletrobras afirmou que “as causas do desligamento estão sendo investigadas e serão informadas posteriormente em novo comunicado”.





A Enel, concessionária de energia, informou que a falha foi resolvida após a “recomposição de cargas elétricas” oriunda da subestação de Guarulhos, restabelecendo o fornecimento de luz.

Na capital paulista, os principais bairros afetados foram os da Zona Norte, como Jaçanã e Vila Maria, e os da Zona Leste, incluindo São Miguel Paulista, Tatuapé e Itaquera, todos densamente povoados.

A EDP, responsável pela distribuição em Guarulhos, destacou que o problema não envolveu sua própria infraestrutura de fornecimento de energia.

Em Guarulhos, bairros como Vila Galvão, Gopoúva, Vila Rosália, Macedo, Parque Continental e Parque Santo Antônio ficaram sem energia. De acordo com a EDP, a interrupção foi registrada entre 17h31 e 19h37, momento em que “o restabelecimento de 100% das regiões afetadas” foi concluído.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acompanha o processo de restabelecimento, tecnicamente descrito como “processo de recomposição das cargas de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS), transmissoras e distribuidoras envolvidas”. A Aneel também está “em permanente contato” com as equipes das empresas para apurar as causas do incidente e determinar responsabilidades.

