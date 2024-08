Reprodução Governador de São Paulo lamentou as mortes

Nesta segunda-feira (26), Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo pelo Republicanos, declarou que os incêndios que devastam o estado terão um impacto econômico e ambiental que pode ultrapassar R$ 1 bilhão. Em entrevista à GloboNews, Tarcísio ressaltou que tanto as ações criminosas quanto as condições de seca têm causado grandes danos às plantações e residências.



Ele mencionou que, apesar da dificuldade em estimar os prejuízos exatos, acredita que o valor passará de R$ 1 bilhão.

"O que aconteceu tem um efeito devastador [no agronegócio], muito triste e nós vamos apoiar o agronegócio. Vamos avaliar os prejuízos juntos aos produtores e sindicatos rurais e entrar estendendo a mão porque a gente sabe o quanto o agronegócio é fundamental para o estado de São Paulo", afirmou Tarcísio.

Atualmente, não há focos ativos de incêndio no estado, conforme relatou o governador. Ribeirão Preto, no nordeste de São Paulo, foi a área mais atingida no final de semana, com 10 cidades afetadas. Tarcísio visitou a cidade para monitorar os esforços de combate ao fogo.

O governador destacou a colaboração do governo federal no enfrentamento dos incêndios e mencionou que o foco está agora em prevenir novos incêndios. Ele ressaltou o intenso esforço de combate que envolveu várias agências governamentais, incluindo as Forças Armadas e os bombeiros, e que essas entidades continuam a trabalhar na prevenção. "O foco é a proteção de áreas residenciais, industriais e de conservação", afirmou.

Até o momento, quatro pessoas foram detidas sob suspeita de provocar os incêndios, mas Tarcísio observou que ainda não se pode afirmar se essas ações foram coordenadas. Ele destacou a necessidade de investigação: "É difícil saber se houve uma ação coordenada, não nos parece que haja".

Em Ribeirão Preto, as aulas foram suspensas em todas as escolas municipais devido ao acúmulo de fuligem. A prefeitura espera retomar as atividades na terça-feira (27). A cidade viu moradores sendo evacuados devido ao avanço do fogo e uma tempestade de poeira.



Além disso, o impacto das queimadas se fez sentir em outras regiões. Mesmo sem focos de incêndio, o Distrito Federal e Goiás amanheceram cobertos por fumaça proveniente de São Paulo e Minas Gerais.

O aeroporto de Goiânia enfrentou baixa visibilidade e restrições de pouso, resultando em oito cancelamentos de voos, embora as decolagens tenham continuado normalmente.

A Polícia Federal iniciou mais de 30 investigações sobre incêndios em diversas regiões do país, incluindo pelo menos dois inquéritos focados em São Paulo. A PF mobilizou 15 delegacias no interior do estado para investigar as causas dos incêndios.

O delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, mencionou que "é movimento atípico, de fato, mas as conclusões só podem ser trazidas a público com a conclusão dos inquéritos" e que a investigação incluirá o uso de imagens para determinar o início dos focos de incêndio.

