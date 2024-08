Caio Barbieri Avião da Voepass que caiu em Vinhedo não emitiu sinal de emergência, diz ministro

Um avião da companhia aérea VOEPASS, com 62 pessoas a bordo, caiu em um condomínio residencial em Vinhedo (SP) nesta sexta-feira (9), e não houve sobreviventes. Este é o acidente aéreo com o maior número de vítimas desde a tragédia da TAM em 2007. Veja abaixo o que se sabe e o que ainda está por ser revelado sobre o incidente.

Neste sábado (10), a companhia atualizou o número de mortos para 62. Passageiro não constava na lista de pessoas que embarcaram na aeronave.

O que se sabe até agora

Número de Vítimas: Inicialmente, a companhia aérea informou que 61 pessoas haviam morrido. No entanto, na manhã de sábado (10), o número de vítimas fatais foi atualizado para 62.

Detalhes do Voo: O avião, que transportava 58 passageiros e quatro tripulantes, partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). A decolagem ocorreu às 11h46 e o voo transcorreu normalmente até 12h20. Às 12h23, a aeronave havia atingido 5 mil metros de altitude e manteve essa altura até 13h21, quando começou a perder altitude.

Momento do Acidente: Às 13h22, um minuto após o último registro, a altitude da aeronave era de 1.250 metros, marcando uma queda abrupta de aproximadamente 4 mil metros. A velocidade da queda foi registrada em 440 km/h.

Impacto e Consequências: O avião colidiu com o quintal de uma casa no condomínio Residencial Recanto Florido, no bairro Capela. Felizmente, os moradores da residência saíram ilesos, e ninguém em solo ficou ferido.

O que ainda precisa ser esclarecido

Causas do Acidente: As causas exatas da perda de altitude e da queda abrupta ainda estão sendo investigadas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está conduzindo a investigação para determinar os fatores que levaram ao acidente.

Condições Meteorológicas: A possibilidade de condições meteorológicas adversas contribuírem para o acidente ainda não foi confirmada.

Equipamentos de Registro: As caixas-pretas da aeronave foram recuperadas e serão analisadas para fornecer mais informações sobre o ocorrido. A análise dos dados será crucial para entender o que causou a perda de controle da aeronave.

Histórico da Companhia: Este é o primeiro acidente com a VOEPASS desde que a companhia se chamava Passaredo. A análise de histórico de manutenção e operação da companhia também será parte da investigação.

A ocorrência está sendo atendida por equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar. Durante a tarde de ontem, equipes dos Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) chegaram ao local para iniciar as investigações.

Confira nota da Prefeitura de Vinhedo

"Lamentamos profundamente a tragédia ocorrida com a queda da aeronave ATR da companhia VOEPASS nesta sexta-feira, 9 de agosto, por volta das 13h30 no Recanto Florido em Vinhedo, com a morte de 62 pessoas que estavam a bordo do voo.

Os corpos das vítimas estão sendo levados para o IML de Campinas para os procedimentos legais.

Desde o ocorrido, a Prefeitura de Vinhedo, por meio das secretarias de Saúde, Obras, Defesa Civil e Guarda Municipal, está no local oferecendo suporte aos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e aguardando a chegada dos órgãos da Aeronáutica, responsáveis pela investigação.

Os focos de incêndio e maiores riscos já foram controlados, o objetivo maior, desde o início, foi o de garantir a segurança de todos no local e o atendimento a possíveis vítimas, com a Santa Casa de Vinhedo, Santa Casa de Valinhos e Hospital Galileo preparados para oferecer todo o suporte.

Assistentes sociais, membros da Defesa Civil e da equipe de engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano estão no local prestando apoio a toda vizinhança afetada.

A Prefeitura de Vinhedo está em contato com a Prefeitura de Cascavel, oferecendo assistência e informações às autoridades, empresa e familiares das vítimas. Para ampliar o suporte, foi montada uma Central de Apoio às Famílias das Vítimas na sede do Programa Quero Vida que funcionará 24h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3826-7899 na Guarda Civil de Vinhedo.

Neste momento de profunda dor, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas" .

Confira nota do Ministério de Portos e Aeroportos

"O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) lamenta profundamente o acidente envolvendo a aeronave com passageiros, ocorrida em Vinhedo-SP, no início da tarde desta sexta-feira (9), e manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está acompanhando a prestação do atendimento aos familiares pela empresa aérea, bem como adota as providências necessárias para averiguação da situação regulamentar da aeronave e dos tripulantes, no âmbito de suas atribuições.

O Governo Federal acompanha ainda os desdobramentos das investigações oficiais sob competência do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)".

Confira nota da Força Aérea Brasileira (FAB)

"A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira (09/08), em Vinhedo (SP).

Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência".

Confira nota da Voepass Linhas Aéreas

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores".

Confira nota aeroporto de Cascavel

"A gestão do Aeroporto Regional de Cascavel informa que aguarda informações da companhia aérea Passaredo que, no momento, é o único órgão que detém informações oficiais.

Uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas.

A aeronave que saiu do Aeroporto Regional de Cascavel com destino a Guarulhos, caiu cidade de Vinhedo, São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9)".