Reprodução: Instagram Tutor encontrando Joca morto

Um laudo emitido pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP) determinou que a causa da morte do cão Joca, um Golden Retriever de 5 anos que faleceu em um voo da Gol , foi choque cardiogênico. Esta condição ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo.



A veterinária Fátima Martins apontou que o choque cardiogênico foi consequência da hipertermia (elevação da temperatura corporal) que Joca sofreu e, por isso, houve a parada cardiorrespiratória.

Ela explicou que os órgãos de Joca mostraram sinais de falta de oxigenação devido à hipertermia, que causou um quadro de estresse e desidratação, exacerbando suas condições cardíacas preexistentes.



“O próprio estresse que ele passou já poderia levar a óbito. E o estresse seguido de desidratação com as comorbidades que ele tinha, e vivia muito bem com elas e não era limitante, ele não teria morrido. Ele tinha alterações cardíacas, porém o agravante foi a hipertermia que levou a desidratação e o choque hipovolêmico", explicou a profissional.

"Mas no Joca as alterações cardíacas não levariam a óbito se ele não tivesse essa desidratação severa. O choque cardiogênico foi provocado pela hipertermia", ressaltou.



O advogado do tutor, Marcello Primo Muccio, disse que entende que o principal motivo do choque cardiogênico foi o estresse e calor.

"Até porque ele foi levado de São Paulo a Fortaleza dentro da caixa totalmente solto sem qualquer equipamento de segurança. Esperamos que com a conclusão do laudo que as investigações apontem o responsável pelos maus-tratos sofrido pelo Joca".

Relembre o caso

Joca estava programado para embarcar de Guarulhos (SP) para Sinop (MT) em 22 de abril deste ano, onde viveria com seu tutor, João Fantazzini Júnior. No entanto, por um erro no serviço de transporte da empresa aérea Gol, acabou sendo encaminhado para Fortaleza (CE). O trajeto, que deveria durar até 2h30min, se estendeu por cerca de 8 horas, durante as quais testemunhas relataram que a caixa onde ele estava foi encontrada solta no porão de bagagens.

A TV Globo teve acesso ao laudo oficial, solicitado pela Polícia Civil como parte do inquérito em curso sobre o incidente. Além do choque cardiogênico, o laudo indicou alterações cardíacas em Joca.