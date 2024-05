redacao@odia.com.br (IG) Após disputar presidência em 2022, Lula e Bolsonaro podem influenciar eleições em São Paulo

A última pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha nesta quarta-feira (29) aponta um alto índice de rejeição de candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo apoiados pelo presidente Lula (PT) e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o Datafolha , 61% dos entrevistados não votariam em nenhuma hipótese em um candidato apoiado por Jair Bolsonaro , uma porcentagem bem superior ao público que não votaria de jeito nenhum em um nome apoiado por Lula , que foi de 45%.

A pesquisa ouviu 1.092 pessoas na cidade de São Paulo na última segunda-feira (27) e terça-feira (28).

Em comparação com um levantamento realizado no ano passado, diminuiu o índice de rejeição de um potencial candidato apoiado por Bolsonaro, que tinha 68% de rejeição em agosto de 2023. Na contramão, cresceu de 37% para 45% a rejeição de um candidato apoiado pelo presidente Lula.

A pesquisa ainda perguntou aos entrevistados se votariam com certeza no candidato indicado pelos últimos chefes dos executivos. No caso de Bolsonaro, seu apoio “garante” voto de 18% dos entrevistados, enquanto mais 18% considerariam o voto.

No caso de Lula, 23% votariam com certeza em um candidato apoiado pelo atual presidente da república, enquanto 28% pensariam no voto.

Quem será apoiado por Lula e Bolsonaro?

Os principais candidatos à disputa pela prefeitura de São Paulo são o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), apoiado por Lula , e Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de São Paulo, que deverá receber o apoio de Bolsonaro, que ainda não declarou apoio nas eleições paulistanas.

A pesquisa Datafolha revelou que Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados , o que pode fazer com que apoio extra seja muito valorizado.

Segundo o Instituto, 47% dos eleitores afirmaram que Lula irá sim apoiar Boulos, enquanto 29% não sabem quem ganhará o apoio do petista.

Do outro lado, 26% acreditam que Nunes será apoiado por Bolsonaro, entretanto, 10% acreditam que o apoio do ex-presidente será para o coach Pablo Marçal, pré-candidato pelo PRTB , enquanto 41% declarou não saber quem será apadrinhado por Bolsonaro.