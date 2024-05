Reprodução CNN Arma usada no crime

O adolescente de 16 anos , responsável pela morte do pai, Isac Tavares dos Santos, 57 anos, da mãe, Solange Aparecida Gomes, 50 anos, ambos adotivos, e da irmã de mesma idade, no último dia 17, no bairro da Vila Jaguara, Zona Oeste de São Paulo, afirmou ter planejado os assassinatos na noite anterior aos eventos. Ele, inclusive, foi na academia entre as mortes do pai e da irmã, antes de matar a mãe.

Segundo a CNN Brasil, em seu depoimento à polícia, o jovem detalhou os passos que culminaram nas mortes de seus familiares. Revelou não ter arrependimentos e afirmou que, se possível, repetiria tudo novamente. Fontes próximas à investigação descreveram o adolescente como "frio" ao relatar os detalhes do ocorrido.

Conforme seu relato, o adolescente discutiu com os pais na noite da última quinta-feira (16). Durante o desentendimento, foi chamado de "vagabundo" pelos pais, que também confiscaram seu celular como punição. O jovem relatou que, devido à privação do celular, não pôde realizar uma apresentação na escola no dia seguinte.

No dia seguinte, enquanto o pai, um guarda municipal que trabalhava como agente no destacamento florestal de Jundiaí, saía de casa para buscar a filha na escola, o adolescente esperou. Ele alegou que já sabia onde seu pai guardava a arma, uma pistola 9 mm, pertencente à corporação onde o pai trabalhava, e chegou a efetuar um disparo de teste no colchão da cama do casal, no quarto dos pais.

Entenda como foi a cronologia do caso:

13h23 de sexta-feira, 17 de maio: Isac Tavares Santos, guarda municipal, chega em casa após buscar a filha na escola e é surpreendido com um disparo fatal na nuca enquanto está na cozinha.

Momento seguinte: O adolescente, irmão da vítima, efetua mais um disparo, atingindo o rosto da irmã, que morre no local.

Após as mortes: O adolescente almoça na cozinha onde está o corpo do pai. Em seguida, vai à academia e retorna antes da mãe chegar em casa.

Por volta das 19h: Com a morte da mãe já planejada, o adolescente esconde a arma no sofá da sala e aguarda a chegada de Solange, sua mãe. Ao entrar na cozinha e deparar-se com o corpo do marido, ela é alvejada por um disparo fatal.

Dia seguinte, sábado, 18 de maio: O adolescente, movido pela raiva, desfere pelo menos duas facadas no cadáver da mãe, atingindo também o corpo do pai.

Após as facadas: O adolescente segue sua rotina de academia e alimentação por dois dias.

Domingo, 19 de maio: Dois dias após os homicídios, o adolescente aciona a polícia. Por volta das 23h, ele liga para o 190 e confessa os assassinatos, expressando desejo de se entregar.

No local: Os policiais encontram os corpos já em estado de decomposição e a arma do crime sobre a mesa da sala. O adolescente é apreendido e levado à delegacia.

Segunda-feira, 20 de maio: O adolescente é transferido pela polícia para a Fundação Casa. As investigações estão em curso para determinar se ele agiu sozinho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp