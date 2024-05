Reprodução Polícia encontrou casal morto





O adolescente de 16 anos que confessou ter assassinado a tiros seu pai, de 57, sua mãe, de 50, e sua irmã, também de 16, afirmou que “faria tudo de novo”. O relato detalhado do jovem deixou autoridades perplexos com a brutalidade do ocorrido.

O adolescente, cujo nome não foi divulgado devido à sua idade, não demonstrou arrependimento.



O motivo por trás dessa tragédia familiar foi a retirada de seu computador pelos responsáveis legais. Segundo o relato do jovem, esse foi o estopim que o levou a cometer os assassinatos.

A dinâmica do crime revela a frieza e a premeditação do adolescente. Ele confessou que já havia pensado em matar seus pais devido às constantes brigas familiares, mas foi apenas no dia do crime que ele concretizou seu plano.

Sabendo onde seu pai – um guarda municipal de Jundiaí – guardava a arma, o adolescente a utilizou para assassinar brutalmente seus familiares.

Os corpos das vítimas foram encontrados em avançado estado de decomposição, indicando que o crime ocorreu dias antes do jovem confessar o ato.

Ele detalhou à polícia que atirou nos pais na parte debaixo da residência e na irmã na parte de cima. Além dos disparos, a mãe também sofreu facadas nas costas, porque o garoto “ainda sentia raiva dela”.

Após cometer os assassinatos, o adolescente passou o fim de semana tranquilamente, indo até uma padaria e depois para academia.

As autoridades agiram após o relato do jovem e apreenderam seu celular e a arma do crime para perícia. O adolescente foi transferido para a Fundação Casa e enfrentará as acusações de homicídio, feminicídio, vilipêndio a cadáver, entre outros atos infracionais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp