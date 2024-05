Reproduçao TV Globo O adolescente foi encaminhado à delegacia

Na madrugada desta segunda-feira (20), um adolescente de 16 anos foi apreendido após confessar à polícia o assassinato de seu pai, mãe e irmã adotivos dentro de sua casa na Vila Jaguara, Zona Oeste de São Paulo. A informação é do portal g1.

Segundo o boletim de ocorrência, o menor entrou em contato com a Polícia Militar no domingo (19) à noite, admitindo o crime e manifestando o desejo de se entregar.

Os policiais foram até o endereço da família, localizado na rua Raimundo Nonato de Sa, e encontraram o adolescente, que afirmou ter cometido os homicídios na sexta-feira (17) devido a conflitos com seus pais. O pai e a irmã foram mortos primeiro, e o adolescente ainda teria ido à academia antes de matar a mãe.

Os corpos de Isac Tavares Santos, 57 anos, Solange Aparecida Gomes, 50 anos, e Letícia Gomes Santos, de 16 anos, foram descobertos com marcas de tiros de uma pistola e já estavam em avançado estado de decomposição, conforme informações da polícia.

A arma do crime, uma pistola municiada com um cartucho íntegro, foi encontrada na mesa da sala. Próximo ao corpo da adolescente, foi encontrada uma cápsula deflagrada. A arma e munição foram apreendidas.

O adolescente foi encaminhado à delegacia, onde explicou que constantemente enfrentava problemas com seus pais adotivos e que o incidente foi motivado por um desentendimento anterior. Ele detalhou que na quinta-feira (16) foi insultado pelos pais, que confiscaram seu celular, impossibilitando-o de realizar uma apresentação escolar.

Os pais "o teriam chamado de vagabundo, tiraram seu celular e, não podendo usar o aparelho para fazer uma apresentação da escola, planejou a morte", segundo consta no boletim de ocorrência.

Segundo o menor, ele tinha conhecimento do esconderijo da arma de fogo de seu pai e realizou testes pouco antes do crime. No dia seguinte, atirou contra seu pai enquanto este estava na cozinha, de costas. Sua irmã, ao ouvir o disparo, foi até o local e foi baleada no rosto.

Após os crimes, o adolescente foi à academia e, ao retornar, aguardou sua mãe, que foi assassinada ao descobrir os corpos de seu marido e filha. O menor ainda colocou uma faca no corpo de uma das vítimas no dia seguinte.

O caso foi registrado como ato infracional por homicídio, feminicídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e vilipêndio de cadáver.



